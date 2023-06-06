Хейтерам назло. Лыжники Непряева и Терентьев объявили о помолвке

В России станет на одну спортивную семью больше.

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Александр Терентьев принимают поздравления. Спортсмены поделились в социальных сетях новыми совместными снимками, на которых на руке лыжницы заметно кольцо, которое женщинам обычно дарят на помолвку.

Многие подписчики поздравили звездную пару с радостным событием, но нашлись и те, кто опустился до критики. Такое происходит уже не первый раз: Наталья даже посвящала пост хейтерам, в котором ответила на критические комментарии. Но главное здесь, что спортсмены счастливы — несмотря ни на что.

Фото Соцсети

Любовь

О романе Непряевой и Терентьева широкой публике стало известно осенью 2022 года: тогда Наталья опубликовала в социальных сетях совместный снимок со своим возлюбленным, на котором она и Александр целуются на фоне фонтана. Но их роман начался намного раньше. Еще в июле 2022 года пару часто замечали вместе в лыжном центре в Малиновке. Об этом даже писали подписчики Натальи, которые подозревали о ее романе с Терентьевым.

Но лыжники до поры до времени предпочитали держать свои отношения в секрете. Впоследствии пара перестала скрывать свою любовь и начала делиться многочисленными романтическими снимками. А в мае 2023 года Наталья и Александр отправились в совместный отпуск. Влюбленные отдыхали в Дубае и радовали публику новыми фотографиями.

Фото Соцсети

Хейт

Уже с самого начала, так сказать, публичных отношений Непряевой и Терентьева в их сторону звучали не только восторги и добрые пожелания, но и критика. Некоторые считали, что отношения между Натальей и Александром — неравные, поскольку олимпийская чемпионка старше Александра на четыре года. Особенно мощная волна хейта обрушилась на спортсменку во время совместного отпуска пары в Дубае. Одни недоброжелатели оказались недовольны локацией, которую пара выбрала для отдыха. А кому-то не дает покоя разница в возрасте между партнерами.

Лыжница даже посвятила недоброжелателям «пост доброты» в социальных сетях: в нем Непряева посоветовала хейтерам следить за своей личной жизнью. А также отметила, что большинство негатива исходит от представительниц прекрасного пола.

Фото Соцсети

Помолвка

Негатив не кончился даже в такой трогательный момент, когда пара объявила о помолвке. Нашлись люди, которые под постом спортсменов в очередной раз намекнули на мезальянс Непряевой и Терентьева, сопроводив это хамскими шутками. Впрочем, не все отреагировали на обручение известных лыжников критикой. Например, младшая сестра Натальи Дарья Непряева пошутила, написав комментарий: «Я надеюсь, ответ — «нет»?» На что получила ответ от сестры в виде смайлика с изображением клоуна.

Самое главное — это, безусловно, любовь между двумя спортсменами. И то, что она по-прежнему существует, несмотря на все атаки хейтеров, безусловно, не может не радовать. Кстати, Непряева и Терентьев позировали на Кутузовском проспекте Москвы около мемориала «Москва — город-герой», который расположен как раз недалеко от Кутузовского ЗАГСа. Возможно, свадьба двух лыжников уже не за горами.

В любом случае, союз между сильнейшей лыжницей России и одним из сильнейших спринтеров страны — это здорово. А указывать взрослым людям, кого они должны любить в соответствии со своей возрастной категорией, — это по меньшей мере странно.