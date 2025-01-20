«Ни одного намека, что к русским плохо относятся». Российский лыжник выиграл марафон и был дисквалифицирован за фтор

Омар Худиев — о потенциально серьезной проблеме для нашей сборной.

Россиянин Омар Худиев выиграл лыжный марафон La Diagonella в Швейцарии, но после финиша его лыжи забрали на проверку на фтор, который уже пару лет запрещен, и в результате Омар был отправлен на последнее место — фтор нашли.

Запрет фтора — следствие борьбы за экологию, он коснулся всех лыжных видов, от гонок до ски-альпинизма, включая биатлон. Разработаны регламенты проверки, существует устройство, которое определяет фтор в лыжах. При этом нужно понимать, что все лыжные виды десятилетиями использовали фтор при подготовке, им буквально пропитаны все грузовики сервиса, да и сам сервис тоже.

И вот тут главное — в России фтор не запрещен. Российские лыжники и биатлонисты бегают как бегали, ничего не меняя. Естественно, возникает вопрос — когда наши спортсмены поедут на этапы Кубка мира и другие международные старты, не ждет ли их та же судьба, что и Худиева?

Об этом, а также о нюансах подготовки и выступлениям в лыжных марафонах «СЭ» и поговорил с Омаром.

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Неожиданного не произошло

— Как давно ты уже в Европе?

— Две недели. У нас с женой планировался отпуск на новогодние праздники, и, чтобы совместить приятное с полезным, решил стартовать. Четыре гонки за две недели — два марафона и две гонки-спутника, которые проводятся на следующий день после них.

Первым шел итальянский 3 Zinnen Marathon, затем его гонка-спутник — Prato Piazza Challenge. Сам марафон — 60 километров классическим стилем с набором высоты 800 метров. Гонка-спутник — 28 километров коньком в гору, набор — 1000 метров.

Затем мы переехали в Швейцарию, где я бежал классический марафон La Diagonella в субботу 18 января, а на следующий день — «La Sfida» — коньковую гонку. Из-за отсутствия снега марафон сократили с привычных 55 километров до 43-х.

В итоге на последней из четырех гонок, на «La Sfida», я финишировал седьмым среди всех участников, если брать мужчин. Правда одна девушка, из профессиональной команды, также оказалась выше, поэтому если брать вообще всех — то восьмой.

— И все эти гонки ты бежал на лыжах со фтором, притом что он в Европе запрещен?

— Да, и готовил лыжи к ним тоже со фтором.

— Поясни логику.

— Во-первых, это финансово тяжело, я бегу два марафона подряд, и нужно либо покупать минимум две новые пары, как говорят — «на CH (си-аш)», и после этого готовить их уже только бесфторовыми парафинами и порошками. Такой вариант возможен, но две пары сейчас покупать чисто под Европу, наверное, нецелесообразно. Можно купить одну пару, но тогда будет чуть больше заморочек, в том плане, что ты после первого марафона, который пробежал, основного, сразу должен искать сервис.

Есть вариант с обесфториванием уже имеющейся пары. Эта возможность предоставляется, на сайтах у FIS и IBU есть регламент и видео, как все делать, но для того, чтобы понять прошла процедура, успешно или нет, нужно устройство тестирования на фтор, чтобы лыжи можно было проверить и при необходимости повторить процедуру. Поэтому покупка новой пары — более безопасный вариант для любителей, которые хотят точно соблюсти правила.

Дело в том, что сам аппарат, на котором проверяют лыжи на фтор, довольно-таки громоздкий и дорогостоящий. Они мало у кого есть — у FIS, IBU и Ski Classics — организаций, который проводят крупные гонки в лыжах и биатлоне. Много лыж после финиша на нем не проверишь, поэтому любителей «выдергивают» редко, но меня вот, после швейцарского марафона, решили выбрать.

— И как только тебя выбрали, ты сразу понял, что это залет?

— Конечно, на сто процентов. Ничего неожиданного не произошло. Я готовил лыжи под гонку с использованием фтора.

— Насколько мирно все это прошло, то есть у тебя забрали лыжи, потом сказали, что нашли фтор? Кто говорил, что и как?

— Я финишировал, стою, пытаюсь отдышаться. Подходит ко мне мужчина в куртке официального лица. Я не сильно хорошо знаю английский, но понял, что они берут на тест мои палки и лыжи. Ну не убегать же мне в этой ситуации? Все отдал, он положил мои лыжи в стойку. Постоял, понаблюдал, переодевался, думал, смотрел, как финишируют другие участники, их лыжи уже никто не проверял.

Что касается оглашения результатов проверки — все было очень мирно и дружелюбно. Женщина, которая нам выдавала лыжи после проверки, даже извинилась за ситуацию. Мы с женой спросили, что будет дальше, меня дисквалифицируют? Она сказала, нет, не дисквалифицируют, тебя просто отправят на последнее место.

— Как думаешь, те, кто шел за тобой, кто проезжал на «чистых» лыжах по следам твоих, где был фтор, могли получить проблемы, если бы их тоже выбрали для проверки?

— На практике никто этого не проверял, ответить можно только теоретически. Скорее всего, да, лыжа может вобрать какое-то количество фтора, но его там будет кратно меньше, чем в той паре, которую готовили на фторе. То есть различие станет очевидным. Но я могу ошибаться.

— Не секрет, что фтор работает в теплую, влажную погоду. Насколько он вообще помог тебе выиграть La Diagonella?

— Был мороз, стартовали при минус тринадцати, так что преимущество, скорее всего, было небольшим. В субботу любители сравнивали две пары, на фторе и без, разница оказалась несущественной. Поэтому, возможно, если бы я бежал на «чистой» паре, то все равно выиграл бы.

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Пул лыж сборной проще обесфторить, чем покупать новые

— Чтобы бежать на чистой паре, нужно было ее купить. Ты сказал, что это финансово непросто. Насколько различаются цены в Европе и России?

— Я бегаю на «Фишер», поэтому скажу об этой марке. В Италии лыжи стоят от 650 до 680 евро, в зависимости от модели. В Швейцарии — от 800 до 850 франков, это заметно дороже. В России на маркетплейсах лыжи, ввезенные по серым схемам, стоят примерно как в Италии, может быть, даже чуть дешевле. В больших спортивных магазинах — дороже, но все равно дешевле, чем в Швейцарии.

— В России сейчас фтор разрешен. Но рано или поздно сборной придется ехать на международные старты в Европу, где им пользоваться нельзя. Насколько, как ты думаешь, это будет болезненный и чреватый проблемами процесс?

— Много думал над этим. И в этом плане я, наверное, первопроходец. Окажется сильно проще, если у ребят из сборной будет машина для проверки на фтор, может быть, она уже сейчас есть.

Дело в том, что тот пул лыж, который есть у Большунова, Червоткина, Якимушкина, Коростелева, проще обесфторить, чем покупать новые. Каждый лыжник годами собирает тот «золотой фонд», на котором бегает. Нельзя просто все выкинуть и купить новые лыжи и рассчитывать на то, что они поедут, как все те, которые ты копил годами. Поэтому я думаю, что сборная будет и обесфторивать лыжи, и, конечно, постепенно покупать новые, которые никогда не готовили с фтором.

— Пара, которая ехала на фторе определенным образом, подходила под конкретную погоду, может повести себя иначе после обесфторивания?

— Есть три переменные, характеризующие пару лыж. Структура — рисунок, который нанесен на пластик. Эпюра — то, насколько плотно лыжа соприкасается со снегом. И третья — смазка, то есть парафины и порошки, которые используются при подготовке. Если структура и эпюра подходят под, например, теплую погоду, когда на трассе много воды, то, возможно, фтор или его отсутствие уже не будут играть решающей роли. Не нужно забывать, что преимущество фтора максимально в условиях, когда есть вода, тепло, грязь.

— Учитывая, что в Европе все больше гонок проходят при околонулевых температурах, подбор пар без учета фтора станет критически важен?

— Безусловно. Даже здесь, на марафонах, у лидеров по десять пар под конец и даблполинг, их очень много откатывают, берут двух человек одного веса, ставят на горку, они выравнивают скорость и скатываются на двух разных парах, сравнивают, какая лучше едет. Затем эти люди меняются парами, чтобы исключить индивидуальный эффект, и повторяют проверку.

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Стельки с батарейками и бабушкины носки

— Илья Черноусов в свое время рассказывал мне, что определенную проблему на марафонах создавали переохлаждения или даже обморожения пальцев ног — в даблполинге стопы почти не работают. Это все еще актуально?

— Это было, но проблему давно решили. Если смотреть гонку, то можно заметить небольшие коробочки, которые выступают на голени спортсменов. Это батарейки, которые подогревают либо носки, либо стельки. Если у кого-то очень мерзнущие ноги и плохое кровообращение нижних конечностей, то можно использовать еще и чехлы, кто-то берет тонкие, неопреновые, а кто-то — толстые, где внутри овечий начес. Вообще, сейчас в Европе пошла мода надевать на ботинки просто вязаные шерстяные носки, я заметил, что это делает Эмили Шлетт. Возвращение к старым временам, так сказать.

— Тем людям, которые держат в голове мечту поехать на марафон, готовятся, о каком уровне функциональной работоспособности нужно знать? Например, какую мощность на лыжном тренажере под даблполинг нужно выдавать, чтобы не потеряться?

— Вопрос сложный, потому что на гонке есть еще разное скольжение у лыж участников. Но думаю, что если ты претендуешь на хорошее место в общем зачете, то средняя мощность на марафоне у тебя должна быть от 200 ватт. Если речь про любителей, то, думаю, 120-170 ватт нужно стараться держать. Плюс важно иметь хороший рывок с этой мощности вверх, потому что группа может начать ускоряться и в этот момент нужно пробовать усидеть в ней. В момент рывка нужно быть готовым выдать 700-800 ватт.

— Учитывая такие энергозатраты, серьезно встает вопрос питания.

— Да, и полностью его изучить можно только в гонках, на тренировках ты себя до таких кондиций не доведешь. На марафонах стоят пункты питания каждые 15 километров, там тебе могут дать либо горячий чай, либо горячий изотоник. И ты должен успеть на ходу схватить этот картонный стаканчик, выпить его, вылив, как обычно, часть на себя, и продолжить гонку. Но этого мало, тебе еще нужно брать с собой что-то посерьезнее — гели, солевые таблетки, энергетики под финиш. Нужно знать, сколько и чего тебе потребуется на гонке. Есть зависимость от погоды, если тепло, то можно использовать питьевую систему, если холодно, то лучше бутылку.

— Откуда деньги на поездку?

— Ну, во-первых, мы все планировали сильно заранее, знали, что поедем, начали копить. Мы оба с супругой работаем, оба вкладываемся. Сильно заранее бронируем все, что необходимо — гостиницы, билеты, слоты на гонки. Месяца за три. Плюс узнаем у друзей, где можно подешевле жить, кто какие сдает апартаменты под гонки, какие отзывы, собираем информацию, контакты.

С визами все чуть проще — у жены французский шенген на три года, она по работе очень много летает. Мне делали через агентство, это стоит порядка двадцати тысяч рублей, ты сам никуда не ходишь. В Москве после 2022-го этот сервис набрал огромную популярность, потому что количество выдаваемых виз сократилось, а требования к пакету документов выросли, как и сроки оформления. Под визу берутся авиабилеты, обязательно возвратные, делаются справки о доходе и финансовом положении. В прошлом году мне дали однократную французскую визу, строго на даты поездки. В этот раз итальянцы дали на полтора месяца, чуть удобнее. Я заметил тенденцию, что если у тебя хорошая визовая история, то все с каждым разом становится более лояльно.

— Как обстановка на гонках в Европе?

— Я за две недели не встретил ни одного намека на то, что к русским плохо относятся в личном общении или на гонках. Да, кто-то может в инстаграме написать какую-нибудь гадость. Но, в принципе, это и в России люди могут сделать.