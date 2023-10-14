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Лыжные гонки

Сегодня, 14:45

Вяльбе раскритиковала памятник лыжнику в Кунгуре. Имеет ли право скульптор на такое творчество?

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Памятник лыжнику в Кунгуре, Елена Вяльбе.
Фото vk.com/kungur_mo
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«Платону Михайловичу» уже сватают в жены воронежскую «красавицу» Аленку.

Мало кто мог себе представить, какой широкий резонанс вызовет появление в Пермском крае памятника лыжнику. В небольшом городе Кунгуре установили скульптуру «Платон Михайлович», которая должна была стать символом местной лыжной базы. Однако задумку художника поняли далеко не все. Своеобразный внешний вид «спортсмена» сначала вызвал недопонимание у местных жителей, а затем быстро завирусился в интернете. Бурные обсуждения в итоге дошли до президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая также раскритиковала памятник. Но так ли он плох и имеет ли в принципе право на жизнь такое неоднозначное творчество?

Кошмарные издевательство

Арт-объект в Кунгуре должен был привлечь внимание к местной лыжной базе «Снежинка» и выполнил эту задачу с лихвой. Новость городского масштаба вышла на федеральный уровень из-за необычного взгляда спортсмена, которого изобразил скульптор. Лыжник стоит с выпученными глазами, чем заставляет вспомнить об Аленке из Нововоронежа. В соцсетях уже успели прозвать лыжника «мужем Аленки», а еще нашли родного брата кунгурца — им стал прикамский «пришелец Алеша» из села Молебки. Обсуждение памятника неожиданно добралось и до Елены Вяльбе. Директор российских лыж соблюдать политес не стала и жестко раскритиковала работу местного художника. «Ужас, я вообще в шоке. Мне не понравился этот памятник, это вообще какой-то изуродованный человек. Мне прислали фотографию — это кошмар, не знаю, что это за издевательство. Не понравились внешность, лицо», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Елена Вяльбе. «Мне хотелось бы, чтобы многое из Советского Союза вернулось». Откровенная Елена Вяльбе

Скульптуру изготовил 55-летниц кузнец Антон Киряков. Это частная инициатива — мастер решил подарить работу кунгурскому молодежному клубу «ЛИГА», который управляет лыжной базой в городе. В официальной группе Кунгурского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте» пояснили, что новый арт-объект назван «Платон Михайлович» и будет служить своего рода символом и приветствием для лыжников, посещающих базу. Что интересно, текущий памятник — это уже вторая версия, поскольку прототип Киряков посчитал неудачным. А вот убирать «Платона Михайловича» Антон не собирается, хоть и готов слушать критику. «Про какие-то недоработки знаю, принимаю критику, — сказал он в интервью изданию «Подъем». — Аленку эту тоже видел. Сама Аленка сделана неплохо, не считая лица. Думаю, мастер специально ее такой сделал. Пучеглазая, ну и что? Меня не обижают сравнения. Обсуждает кто обычно? Бездельники, тунеядцы, неудачники. Я хочу и дальше работать в таком направлении».

Памятник лыжнику в Кунгуре.
Фото vk.com/kungur_mo

Необычные скульптуры привлекают внимание

Копировать визуальный стиль «Аленки» мастер Киряков не собирался. Он утверждает, что памятник этот концептуальный, а не автопортрет. А ключевая деталь в скульптуре — это внутренний стержень «Платона Михайловича». «В ночное время суток как-то я остался с ним наедине, хотел посмотреть, как он в ночи смотрится. И почему-то я на него смотрю и прямо вижу — Платон. Железный Платон. Стальной парень со стальным характером. Кого я хотел увидеть, того я и изобразил», — добавил кузнец.

Новостей о демонтаже скульптуры пока не поступало. И навряд ли их стоит ждать, ведь речь идет все-таки не о муниципальной собственности и госзаказе, а об арт-объекте на коммерческой земле. Собственник лыжной базы имеет право устанавливать на своей территории все что ему хочется, как вы у себя на даче, разве что только фантазия может быть ограничена уголовным законодательством.

Но точно не «трибуналом соцсетей» или народной полицией вкуса. А вот той самой нововоронежской Аленке не повезло. За нее отвечали местные власти, и после того как оригинальная скульптура повергла в шок как жителей города, так и пользователей Сети, быстро испугались и приняли решение о ее демонтаже — спустя всего три дня. А через два года установили новый памятник ходоку Аленке.

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Девушка по легенде была первым жителем села Новая Аленовка, на месте которого сейчас и находится город Нововоронеж и вместе с ним одноименная Нововоронежская АЭС. Судьба старой Аленки неизвестна — ее продали в коллекцию энтузиасту за 2,6 миллиона рублей на аукционе при стартовой цене лота в миллион. Кто знает, может ее и правда «выдадут замуж» за кунгурского лыжника — дело за малым, нужно только выкупить скульптуру у текущего владельца.

Необычных памятников в России и мире вообще много. Москвичей, к примеру, уже почти четверть века вводит в ступор гигантский Петр I на Москве-реке, а с недавних пор и скульптурная композиция «Большая глина №4» у культурного центра ГЭС-2. Однако современники редко могут оценить мысль художника по достоинству. Искусство проверяется временем. А если оно вызывает эмоции — любые, пусть даже и негативные, значит, оно работает. Тем более что в этом случае идея была в том, чтобы привлечь новых отдыхающих в Кунгур и на лыжную базу. И с этой задачей «Платон Михайлович» должен справиться отлично.

Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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