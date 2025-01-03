Сборная Украины устроила демарш на «Тур де Ски». Организаторы в недоумении

Украинские лыжники уверяют, что с самого начала планировали сняться с многодневки после трех первых гонок.

Украинские лыжники устроили большой переполох, внезапно покинув многодневку «Тур де Ски». 1 января все пять участников соревнований с Украины не вышли на старт гонки преследования в Тоблахе (Италия). И организаторы не смогли внятно объяснить это исчезновение. Со спортивной точки зрения данный демарш ничего не изменил — украинцы участвовали в престижной серии впервые с 2018 года и не претендовали на высокие места. Однако у многих возникло подозрение, что мог произойти массовый побег ради эмиграции, как уже случалось с некоторыми украинскими спортсменами за границей. Так что весь следующий день официальным лицам и самим лыжникам пришлось объясняться со СМИ.

Почему такой резонанс?

«Они просто не явились на старт. Понятия не имею, где они, — приводит шведское издание Expressen слова координатора «Тур де Ски» Михала Ламплота. — Иногда некоторые команды забывают нам сообщить о снятии. Что стало причиной в этот раз, я не ведаю. Нет правила, обязывающего сборные и отдельных лыжников предупреждать о досрочном прекращении участия. Однако было бы хорошо знать о таких планах заранее, поскольку это меняет стартовый порядок и делает его нестандартным».

31 декабря пятеро представителей Украины — Виктория Олех, София Шкатула, Анастасия Никон, Андрей Доценко и Денис Мухотинов — выступили в Тоблахе на третьем этапе Тура, разделке на 20 км свободным стилем. Однако на следующий день, 1 января, на старт гонки преследования никто из представителей украинской команды уже не явился. Пресс-менеджер FIS Синне Дирхауг заявила, что не знает о причинах демарша украинцев. Координатор Кубка мира Дорис Каллен также сообщила журналистам, что понятия не имеет, где украинская сборная.

Однако вскоре украинский лыжник Андрей Доценко в комментарии Tribuna.com сообщил, что у команды на «Тур де Ски» запланировано всего три гонки из семи и снятие с последних трех стартов было плановым. «Мы планировали заранее, что принимаем участие только в начале Тура — и все. Все это было сделано целенаправленно, согласно документации, — отметил главный тренер сборной Украины по лыжным гонкам Александр Пуцко. — Организаторы знали, что мы уже закончили выступления, просто международная пресса раздула такой скандал, что Украина не появилась на старте. В начале «Тур де Ски» стартовало 100 мужчин, а осталось 82. Все равно все снимались понемногу. Так же и среди женщин. А почему такой резонанс с нами? Это очень сложные соревнования».

Денис Мухотинов. Фото Global Look Press

Странная стратегия

На первых трех этапах многодневки украинским лыжникам было непросто. После гонки 31 декабря Виктория Олех, София Шкатула и Анастасия Никон оказались последними в генеральной классификации, отставая от лидера гонки на 17 минут. Андрей Доценко в гонке с раздельным стартом занял предпоследнее, 90-е место, не вписался в лимит времени и на старт четвертого этапа выходить уже не имел права. А Мухотинов в общем зачете шел 87-м из 89 участников. При этом Пуцко говорит, что главной целью для сборной Украины в нынешнем сезоне является чемпионат мира в Норвегии, а «Тур де Ски» — это просто этап подготовки к супертурниру в Тронхейме.

«Далее у нас запланирован у нас этап Кубка мира в Энгадине, Швейцария. Это будет с 22 по 26 января. И потом Италия, на следующий уик-энд. Заканчиваем мы 2 февраля. Ну и потом чемпионат мира, — отметил Пуцко. — Немножко будет меняться состав. На этих двух этапах будут Виктория Олех и Анастасия Никон. А у ребят там немножко будут изменения. Мы будем приобщать еще Александра Лисогора, который находится в Эстонии. То есть планируем выбирать лучших».

При этом стратегия украинцев кажется странной: непонятно, зачем было сниматься с последней гонки в Тоблахе перед выходным днем и переездом в Валь-ди-Фьемме. Почему было не потренироваться еще и в гонке преследования? Впрочем, в резоны аутсайдеров вникать бесполезно. Не исключено, что единственной целью появления украинцев на «Тур де Ски» и на чемпионате мира является оправдание запрета на участие в этих стартах россиян. Ведь без сборной Украины рассказы о возможных конфликтах с нашими спортсменами на лыжне выглядят совсем глупо. Как бы то ни было, украинцы, уверенно занимающие последние места, на престижных международных стартах представлены, а россияне, которые могут составить реальную конкуренцию лидерам, — нет.

Фото Global Look Press

Эпидемия снятий

Между тем не только украинцы снимаются с «Тур де Ски». Накануне стало известно, что борьбу в многодневке прекратил действующий победитель серии и лидер общего зачета Кубка мира норвежец Харальд Амундсен. Накануне этот лыжник выиграл разделку и гонку преследования, став главным претендентом на общую победу. «К сожалению, в четверг он проснулся с больным горлом и уже на пути домой», — приводит слова врача сборной Норвегии Уве Ферагена Dagbladet. Также из-за болезней объявили о завершении выступлений в Туре один из сильнейших спринтеров мира француз Люка Шанава, лидер сборной США Гас Шумахер, а также занимающий третье место в общем зачете Кубка мира норвежец Мартин Левстрем Нюнгет.

После четырех этапов Тура у мужчин лидирует пятикратный олимпийский чемпион и трехкратный победитель серии норвежец Йоханнес Клебо. Он захватил первую строчку после спринта, и после схода Амундсена не совсем понятно, кто сможет составить конкуренцию главной звезде. Всех преследователей, за исключением шведа Эдвина Ангера, Клебо уже опережает более чем на минуту. Впереди у лыжников классический спринт, где Йоханнес наверняка увеличит свое преимущество, а также два масс-старта, в том числе традиционный подъем в гору, который не слишком любит титулованный норвежец.

У женщин борьба в общем зачете Тура идет намного веселее. «Старушки» Тереза Йохауг и Астрид Ойре Шлинн, работая в паре на четвертом этапе, сумели лишить лидерского бипа американку Джесси Диггинс. Однако хватит ли норвежским ветераншам сил еще и на новые трассы Валь-ди-Фьемме — большой вопрос. Диггинс наверняка нанесет конкуренткам ответный удар в пятницу в спринте. Впрочем, американка тоже далеко не юниорка — ей 33 года, и силы Джессики тоже не беспредельны. Напомню, что Диггинс является действующей чемпионкой «Тур де Ски», а также выигрывала эту серию в 2021 году.