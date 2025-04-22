Сколько заработал Большунов и другие российские лыжники? Им вряд ли понравится сравнение с иностранцами

Россияне зарабатывают неплохо, но скромнее, чем Клебо и Йохауг.

Зимний сезон официально закончен — снег остался лежать разве что в северных частях нашей страны, хотя периодически выпадает и в столице — обещают его и в мае. Но лыжники, биатлонисты, фигуристы в большинстве своем в отпусках.

Это повод подвести финансовые итоги. Мы уже делали это в фигурном катании и биатлоне — получились весьма солидные цифры. Только призовыми представители этих двух видов спорта способны прокормить московскую семью с ребенком — а это зарплату еще не учитывали. В общем, если вы талантливы — есть повод задуматься, не покататься ли и не пострелять ли (по мишеням).

На очереди — лыжники. Тут результаты уже поскромнее.

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Где могут заработать лыжники? В основном — на Кубке и чемпионате России. На Кубке победа оценивается в 100 тысяч рублей, шесть первых лыжников получают награды в формате 100 — 80 -60 — 40 — 20 — 10 тысяч. На чемпионате страны зарабатывает десятка: 150 — 120 — 90 — 60 — 40 — 30 — 25 — 20 — 15 — 10. Есть еще бонусы за высокие места в общем зачете. За победу в Кубке России сразу 300 тысяч.

Отметим, что наши оценки несколько отличаются от фигурировавших в других СМИ. Так, Metaratings приводил цифру 4,45 миллиона рублей для описания заработка Большунова. Это в любом случае ниже, чем в сезоне-2023/24, когда Александр выигрывал почти все гонки, в которых участвовал.

Александр Большунов. Фото Global Look Press

Но, возможно, цифры этого сезона завышены. Во-первых, не все старты чемпионата России, судя по регламенту, выложенному на сайте федерации, предполагают призовые — а только те, что были в Казани, без вынесенных на другие даты и места марафонов и других гонок. Плюс у нас нет конкретной раскладки по призовым с «Гонки чемпионов» — хотя в ней лидеры лыжного рейтинга были не слишком успешны. Конечно, всегда есть призовые, которые сложно установить точно, — на разных региональных соревнованиях типа Мончегорского марафона. Мы решили учитывать Кубок и чемпионат России. Скорее всего, наши цифры можно в уме умножить на 1,1-1,2, особенно в случае с Большуновым, который, к примеру, съездил на ночную гонку в Италии и заработал за победу там еще 2000 евро. Но порядок именно спортивных заработков лыжников можно определить достаточно точно — вряд ли он сильно выше 3 миллионов рублей.

У мужчин по итогам сезона тройка выглядит так:

Савелий Коростелев — 2 452 500 рублей Александр Большунов — 2 197 500 Сергей Ардашев — 1 547 500



Самые успешные женщины заработали:

Дарья Непряева — 2 272 500 Наталья Терентьева — 1 782 500 Екатерина Смирнова — 1 397 500



Интересен взлет Натальи, которая пропустила первую часть сезона из-за рождения ребенка, но потом вернулась и выкосила чемпионат России и другие гонки. Но до младшей сестры Дарьи чуть-чуть не добралась. И, конечно, сам факт, что в России кто-то заработал больше, чем Большунов, уже означает смену эпохи. Впрочем, уровень Александра сильно будет зависеть от олимпийских перспектив. Путевка в Кортину-д'Ампеццо сильно изменит его отношение к предстоящему сезону.

Савелий Коростелев. Фото Global Look Press

Норвежцам и фигуристам не чета

Но эти цифры совершенно несравнимы с международными соревнованиями FIS. Сравниваем подобное с подобным — без коммерческих стартов.

Так, Коростелев, самый богатый призовыми гонщик Кубка России, со своим заработком был бы в Кубке мира лишь 22-м, между американцем Беном Огденом и норвежцем Ансгаром Эвенсеном. Победитель и абсолютный фаворит сезона Йоханнес Клебо за зиму до уплаты налогов получил 339 200 швейцарских франков. Удобно умножать — франк равняется примерно 100 рублям. То есть норвежец пополнил кошелек на 34 миллиона рублей. Но о'кей, Клебо — не как все. Второе место, Эрик Вальнес — 12,6 миллиона рублей. Эти суммы приземленнее и ближе к нашим, но все равно далеко. И гонок у них больше, несмотря на кажущееся загнивание, и спонсоры есть. У женщин обстановка тоже не по кайфу. Диггинс и Йохауг заработали примерно по 20 миллионов рублей, а Непряева стала бы 27-й.

Явление объяснимое и логичное, если бы не одно «но». Есть зимний вид спорта, где в России зарабатывают больше или сопоставимо с зарубежными коллегами. Мы даже не берем хоккей и возможности КХЛ — речь о фигурном катании. Самый высокооплачиваемый фигурист мира по итогам сезона — Марк Кондратюк, причем почти исключительно благодаря победе на турнире шоу-программ «Русский вызов». По сезону он не был самым успешным. Да и у биатлонистов суммы заметно выше. Лидеры сезона Виктория Сливко и Карим Халили разбогатели на 7,1 и 5,5 миллиона рублей соответственно.

В общем, выход на международную арену не помешает даже экономически. Правда, Олимпиада — некоммерческое соревнование, зато в России традиционно щедро чествует призеров государство. Слово — за международной федерацией и МОК.