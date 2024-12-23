Биография Раисы Сметаниной: история легендарной советской лыжницы и олимпийской чемпионки

История одной из лучших лыжниц в отечественной и мировой истории.

Раиса Сметанина

Дата рождения: 29 февраля 1952 года

Место рождения: Мохча (Ижемский район, Коми, СССР)

Рост: 161 см

Вид спорта: лыжные гонки

Окончание карьеры: 1992 год

Семейное положение: не замужем, детей нет

Детство и юность Сметаниной

Раиса Сметанина родилась 29 февраля 1952 года в селе Мохча (Республика Коми) в многодетной семье, у нее пять братьев и одна сестра. Ее родители были потомственными оленеводами, из-за сложной работы старших детей отдавали в интернат.

На лыжи Раиса встала рано, так как это один из популярных средств передвижения по тундре. Девочка смотрела на старших братьев и повторяла за ними, перенимала технику катания. Первое время у Сметаниной были самодельные лыжи.

«Данный инвентарь назвать беговыми лыжами можно весьма условно — папа выстрогал две маленькие дощечки и приделал к ним крепления в виде ремешков из оленьей кожи. Родители почти круглый год проводили на дикой природе со стадами», — вспоминала Сметанина в интервью газете «Культура».

В школе Сметанина начала участвовать в соревнованиях. Директор учебного заведения Степан Пантелеев был большим фанатом лыжных гонок. Вместе с коллегой из соседнего села Александром Филипповым он устраивал турниры для детей.

Именно на этих соревнованиях Сметанину заметили и пригласили представлять район, а вскоре она отобралась и на первенство республики среди юниоров. Дебют получился удачным — Раиса заняла второе место. При этом у спортсменки не было собственных лыжных ботинок, пришлось позаимствовать у своего тренера. Несмотря на то, что они были большого размера, юниорка смогла успешно преодолеть дистанцию.

После окончания школы лыжница поступила в педагогическое училище в Сыктывкаре. Тогда Сметанина не задумывалась о спортивной карьере. Все изменилось, когда она начала тренироваться у Германа Харитонова. Под его руководством спортсменка смогла отобраться в состав сборной команды лыжниц спортивного общества «Урожай».

«Я вообще начала систематически тренироваться лишь в 15 лет — до того бегала на лыжах только на физкультуре или с друзьями. Поэтому, когда поступила в педагогическое училище, не была сильнейшей даже в группе у первого тренера Германа Харитонова. Результаты росли постепенно. Период прогресса растянулся на долгие годы, что стало возможным благодаря труду моих наставников», — рассказывала Сметанина газете «Культура».

Раиса Сметанина на Олимпиаде-1980. Фото Global Look Press

Спортивная карьера Сметаниной

В 1971 году на чемпионате СССР в Мурманске Сметанину заметил главный тренер сборной страны Виктор Иванов. Именно он пригласил 19-летнюю лыжницу в национальную команду.

Спортсменка из Коми не вошла в состав олимпийской сборной на Игры в 1972 году. После этого Сметанина сделала все, чтобы через четыре года оказаться на Олимпиаде. На чемпионате мира 1974 года в Фалуне (Швеция) Раиса завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 5 км классикой и золотую в эстафете. Этот успех помог советской лыжнице войти в заявку команды на Олимпиаду в Инсбруке (Австрия).

На первых Олимпийских играх Сметанина взяла серебро в индивидуальной классической гонке 5 км и два золота в 10-километровом забеге и в эстафете вместе с Ниной Балдычевой, Галиной Кулаковой и Зинаидой Амосовой. После возвращения на родину лыжница была удостоена звания заслуженного мастера спорта СССР.

На Олимпиаде-1980 года в Лейк-Плэсиде (США) Сметанина вновь стала чемпионкой в личном виде, теперь на 5-километровой дистанции. В эстафете вместе с Ниной Балдычевой, Галиной Кулаковой и Ниной Рочевой она завоевала серебро.

Сметанина также принимала участие в Олимпийских играх 1984 года в Сараево (Югославия), 1988-го в Калгари (Канада) и 1992-го в Альбервиле (Франция). В Сараево лыжница взяла две серебряные медали в гонках на 10 км и 20 км классикой. Из Калгари спортсменка увезла серебро гонки на 10 км и бронзу — на 20 км. В Альбервиле на последней Олимпиаде в карьере Раиса завоевала золотую медаль в эстафете 4х5 км. Спустя несколько дней после победы лыжница праздновала свое 40-летие.

Сметанина стала первой спортсменкой (как среди мужчин, так и женщин), которая смогла завоевать медали на пяти зимних Олимпийских играх подряд. За свою карьеру Раиса также стала четырехкратной чемпионкой мира, взяла четыре серебра и четыре бронзы с 1974-го по 1991 год.

Раиса Сметанина (справа). Фото Global Look Press

Достижения Сметаниной

Четырехкратная олимпийская чемпионка: 1976 (2), 1980, 1992

Пятикратная серебряная призерка Олимпийских игр: 1976, 1980, 1984 (2), 1988

Бронзовая призерка Олимпийских игр: 1988

Четырехкратная чемпионка мира: 1974, 1982, 1985, 1991

Четырехкратная серебряная призерка чемпионата мира: 1978 (2), 1982, 1989

Четырехкратная бронзовая призерка чемпионата мира: 1974, 1978 (2), 1980

21-кратная чемпионка СССР

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Орден Почета

Орден Ленина

Орден Трудового Красного Знамени

Орден Дружбы народов

Орден «Знак Почета»

Раиса Сметанина. Фото Юрий Широкогоров, архив «СЭ»

Личная жизнь Сметаниной

Раиса Сметанина не замужем и у нее нет детей. Лыжница завершила карьеру в 40 лет. Отсутствие наследников спортсменка компенсировала воспитанием нового поколения чемпионов. Олимпийская чемпионка работает старшим тренером-преподавателем в «Центре спортивной подготовки сборных команд» в Коми. Также у советской лыжницы есть племянники, с которыми у нее хорошие отношения.

Болезнь Сметаниной

В декабре 2024 года 72-летняя Сметанина с инсультом была доставлена в одну из больниц Сыктывкара. 17 декабря легендарную лыжницу перевезли в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

В реанимации Сметанину подключили к аппарату ИВЛ. Ее состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное. Врачи делали все возможное, чтобы спасти олимпийскую чемпионку. «Раиса Сметанина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, подключенная к аппарату ИВЛ и без сознания», — написал президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк в своих соцсетях.

19 декабря племянник многократной чемпионки мира Юрий Сметанин рассказал, что лыжница пришла в сознание. «Состояние тяжелое, но она находится в сознании, к сожалению, большего и сам не знаю», — сказал Сметанин «Матч ТВ».

По словам брата выдающейся лыжницы Федора Сметанина, у 72-летней легенды парализована правая сторона тела. «Открывает глаза, ест, но не разговаривает, парализовало правую сторону — рука не работает», — приводит слова Сметанина ТАСС.

21 декабря появилась информация, что знаменитая лыжница переведена из реанимации и идет на поправку.