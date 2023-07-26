Устюгов далек от медалей чемпионата России в Хантах. Что происходит?

На этих стартах у Сергея нет известных соперников, но лыжероллеры — другой вид спорта.

На этой неделе в Ханты-Мансийске стартовал лыжероллерный чемпионат России. По названию соревнования статусные, однако по факту звездных лыжников в Югру приехало мало. В стартовых протоколах особенно выделяется Сергей Устюгов. Он — единственный олимпийский чемпион на этом чемпионате. Однако Сергей в Хантах пока выглядит неважно.

Где Большунов, Непряева, Степанова?

В календаре наших лыжников два летних чемпионата страны. Первый сейчас проходит в Ханты-Мансийске, другой состоится в сентябре в Архангельской области. Скорее всего, большинство топов приедут на второй старт, который пройдет в начале осени. Так было и в прошлом году: в июле чемпионат прошел без звезд, а в сентябре — с призерами и победителями крупных международных соревнований. На сентябрьских соревнованиях в 2022-м должны были выступать Наталья Непряева и Александр Большунов, но в итоге оба снялись из-за проблем со здоровьем.

Александр Большунов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин. Фото Федерация лыжных гонок России

Для лыжников и биатлонистов летние соревнования — это этап подготовки к зимнему сезону, который для них имеет большее значение. Из-за чего они эту подготовку выстраивают так, как им удобно, стараясь до сентября не слишком гнаться за медалями на различных стартах. Возможно, текущий чемпионат России пропустил бы и Устюгов, если бы он прошел в другом месте. Но Сергей редко пропускает соревнования в родном Югорском регионе, всегда идя навстречу местным организаторам.

Группа Юрия Бородавко, которая считается сильнейшей в стране, в Ханты не приехала, да и не планировала. Она следует по своему плану, на днях завершив сбор в Малиновке. В рамках этого сбора провели контрольные тренировки — по своей сути это соревнования, но без медалей, грамот и титулов. С 21 по 23 июля в Малиновке прошли гонки на 30 км и спринты классическим стилем, а также на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. В соревнованиях девушек не было соперниц у Натальи Непряевой, которая выиграла все старты. У парней конкуренция повыше. 30 км быстрее всех преодолел Александр Большунов, спринт забрал Александр Терентьев, а коньком разобрался Артем Мальцев. Кстати, в заключительной гонке Большунов вообще был 10-м, но напомним, что это контрольная тренировка, а не официальный старт.

Если говорить про группу Сорина, то четыре ее спортсмена в начале июля выступили на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам — в «Спринте на Дворцовой». Среди них был и Устюгов, который занял второе место. Сейчас Сергей в Хантах, а одногруппники на сборе в Раубичах. Их следующими стартами станут региональные соревнования «Кубок Карелии», который пройдет с 3 по 5 августа. Там должны выступить олимпийские чемпионки Юлия Ступак и Вероника Степанова.

«Контрольные тренировки хорошо, но официальные соревнования не заменят. А соревновательная практика необходима даже летом, — говорится в сообщении в Telegram-канале группы Егора Сорина. — Наша группа примет участие в Кубке Карелии в полном составе, естественно, кроме Сориной Татьяны».

Фото ЮграМегаСпорт

Что с Устюговым?

В программе чемпионата России в Ханты-Мансийске по пять гонок у мужчин и женщин. Два соревновательных дня уже прошли. Во вторник состоялись гонки раздельным стартом свободным стилем на 10 км у девушек и 15 км у парней. Чемпионами России стали Светлана Николева и Алмаз Таипов. Устюгов показал среди не самых титулованных лыжников лишь восьмой результат, отстав от Таипова на 1 минуту и 7 секунд.

«Алмаз — красавчик! Еще хотелось бы выделить Валерку Пономарева, который раньше бегал за Ханты, а здесь в итоге обыграл весь Ханты-Мансийск, — объяснял своим подписчикам в Telegram Устюгов. — Хотел сегодня попасть в топ-5, но что-то пошло не так. Знаю, что буду разгоняться. Планирую участие в завтрашней гонке. Посмотрим, что будет. Как-то так».

На следующий день в гонке преследования Сергей немного улучшил результат. Он занял шестую строчку, проиграв новоиспеченному чемпиону России Дмитрию Васильеву 1 минуту и 20 секунд.

«На обед сегодня заработал. Гонкой в целом доволен. Все понравилось. Дышалось намного легче. Все пучком», — сказал улыбающийся Устюгов в кружочке Telegram.

Нынешние результаты Сергея можно было бы списать на не самое лучшее функциональное состояние. Тем более в начале месяца лыжник рассказывал «Чемпионату», что его беспокоят старые болячки: «У меня в Малиновке были проблемы со спиной. Как бы это смешно ни звучало, я шел с завтрака, два раза чихнул, и мне грудной отдел заклинило. Там еще потом были небольшие проблемы с ногой, которые я до сих пор не могу решить».

Но все же такое принятие и даже некоторая радость Сергея от 6-8-го мест на чемпионате России еще раз демонстрирует, насколько для лыжников зима важнее лета. Истинную силу Устюгова, Большунова и других мы увидим не раньше ноября, когда пройдет первый этап зимнего Кубка России.