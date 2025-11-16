«Семья в режиме ожидания»: лыжники Наталья и Александр Терентьевы станут родителями во второй раз

16 ноября, 23:00
Олимпийская чемпионка Наталья Непряева и двукратный бронзовый призер Игр в Пекине Александр Терентьев ждут второго ребенка. Пара поделилась новостью в соцсетях.
О будущем пополнении в семье спортсменов стало известно 16 ноября: Наталья Терентьева (Непряева) опубликовала в своем Telegram-канале трогательное видео, в котором косвенно намекнула на беременность. В ролике супруги поставили к стене комплекты лыж: по одному от каждого из них, одну небольшую розовую лыжу в честь дочери Василисы и еще одну, совсем маленькую, — бирюзовую.
«У нас для вас новости: наша семья в режиме ожидания», — подписала видео Наталья, добавив к тексту несколько добрых эмодзи.
Судя по цветовой гамме, пара, вероятно, ожидает мальчика. Но этот факт спортсмены пока не подтвердили.
Терентьевы сразу получили десятки поздравлений под постом. Однако не обошлось и без нотки сожаления: олимпийская чемпионка совсем недавно начала выступать после появления первого ребенка и теперь вновь пропустит сезон.
В августе прошлого года Наталья родила девочку и уже в декабре продолжила спортивную карьеру. Она набрала форму и успешно выступила на чемпионате России: завоевала четыре золотые медали (в личном и командном спринтах, скиатлоне и эстафете в составе сборной Татарстана). В общем зачете Кубка России-2024/25 она заняла пятую строчку.
После рождения Василисы Александр делился с «Матч ТВ», что кому-то из пары придется завершить карьеру, если совмещать спорт с воспитанием дочери не удастся. Молодая мама отмечала: «Я думаю, объективно это буду я, буду заканчивать».
С появлением нового малыша количество обязанностей у Терентьевых увеличится. Получится ли у них совместить любовь к спорту и семейную жизнь — покажет время.
Наталья — олимпийская чемпионка ОИ-2022 в эстафете, трехкратный призер Игр, победительница общего зачета Кубка мира и многодневки «Тур де Ски». Александр — двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине. Лыжники поженились в конце 2023 года в Твери.
