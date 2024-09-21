«Пусть ждут нас в Тронхейме на чемпионате мира». Интервью Савелия Коростелева

Российский лыжник — об отсутствии ТВ-трансляций на летнем чемпионате России, своем выступлении на нем и ожиданиях от нового сезона.

В Тюмени совсем тихо прошел летний чемпионат России у лыжников. На соревнованиях, где выступали все наши лидеры, включая Александра Большунова, не было ТВ-трансляций. Следить за результатами можно было только вживую с трибун, которые от болельщиков не ломились, или в текстовом виде на сайте Федерации лыжных гонок России.

Большунов в итоге до медалей не добрался, а лучшее выступление показал Савелий Коростелев, взявший два золота и серебро в трех гонках. После чемпионата России «СЭ» поговорил с Савелием о том, для кого нужен этот турнир, а также об ожиданиях от предстоящего зимнего сезона.

Странно и неприятно, что никто не провел ТВ-трансляцию

— Два золота и серебро летнего чемпионата России — это хороший итог?

— Это даже больше, чем я рассчитывал. Очень хороший результат. Я доволен, как говорит наш тренер, срезом после летней подготовки. Через два месяца будет первый старт. Есть время, чтобы исправить какие-то недочеты. В целом рад результату. Тем более все лидеры бежали, кроме Сережи Устюгова.

— Насколько ожидаемым был такой результат?

— Как можно его ожидать? Все прошли четыре месяца подготовки. Мы пересекались пару раз на сборах. Непонятно, кто какие объемы делал. Ничего нельзя предугадать, как у кого организм поведет себя, как переваривает нагрузку. Только по факту понимаешь.

— Кросс многие ожидаемо не побежали. Почему ты отказался?

— Мы отказались в угоду другой нужной нам работы. Будем делать интервальную тренировку кроссом, которая нам более подходит в данный момент, чем соревновательный кросс. Лично я развиваю на кроссе свои максимальные пульса. Не знаю, насколько правильным было бы после трех интенсивных соревновательных дней еще и выходить на максимальный тест кросса.

— Нужен ли вообще кросс на этих соревнованиях? От него отказались почти все лидеры.

— Зависит от того, кому и что нужно. Все равно сильные ребята бегают. Пусть остается. Он не входит в программу чемпионата России. Никаких проблем, что он есть, я не вижу.

— Два года назад, когда ты косил спринты в Вершине Теи, я тебя спрашивал: не обидно, что побеждаешь, а это нигде не показывают?

— Хочешь повторить этот вопрос?

Савелий Коростелев. Фото ФЛГР

— Да. Причем тогда же еще были хоть какие-то трансляции. Сейчас же можно было только в текстовом виде следить на сайте ФЛГР.

— Это очень странно и неприятно, что после последнего года, когда были хорошие трансляции, никто не соизволил их провести. Мы можем повлиять на это, говоря о проблеме. Но все равно это немножко прерогатива других людей.

— У биатлонистов полноценные трансляции есть. Не завидно?

— У них есть дядя Дима (Губерниев), который продавит любую трансляцию. В целом не очень обидно.

— Если посмотреть на программу летнего чемпионата России, то две из трех гонок проходят в будние дни. Стадион «Жемчужина Сибири» находится далеко от города, поэтому даже зимой в будни выглядит пустым. При этом летний турнир нигде не показывают. Кому нужен этот чемпионат России?

— Раньше эти соревнования имели статус всероссийских. Но когда случились нынешние ограничения, то все лидеры начали на них выступать. Это стало чемпионатом России. У соревнований повысился статус, появились призовые. Наверное, это будет звучать грубо, но этот чемпионат нужен для нас. Мы под него не готовимся. Он укладывается в наш тренировочный подготовительный период к зиме.

— Понимаю, что ты не решаешь такие вопросы, но может это правильнее назвать контрольными тренировками?

— Но приехали все сильнейшие. Поэтому называется чемпионатом России.

— Что нужно сделать, чтобы летние лыжи смотрели и они были интересны, как и зимние?

— Чтобы их смотрели, нужны трансляции.

— Почему нет трансляций?

— Это сложный вопрос. Можно долго про него рассуждать, уходить в разные ветви, но не прийти ни к какому выводу. У нас был такой диалог в команде. Сидели и вечером разговаривали, дискутировали на эту тему. Получилось так, что каждый был прав и каждый был не прав. Как минимум для этого нужна большая команда, чтобы и телевидение работало с нами, и мы работали с ними, чтобы все друг другу приносили пользу.

Алексей Червоткин, Савелий Коростелев, Алексндр Большунов. Фото ФЛГР

Выяснения, какая группа сильнейшая — больше для болельщиков

— Победы на летнем чемпионате России для тебя важны?

— Как минимум какую-то уверенность они придают в будущем сезоне. Зимой увидим, как все будет. Но особой значимости этим победам не придаю.

— Насколько они показывают твою потенциальную силу зимой?

— Не могу на это ответить. Так как это все находится в тренировочном процессе, то выводы по результату могут сделать только сами спортсмены и тренеры.

— Нельзя по ним определить, кто будет лидером в зимнем сезоне?

— Определенно нельзя. Это такой срез после четырех месяцев подготовки.

— Тем не менее по результатам этих соревнований, да и по тем, что были в конце прошлого сезона, лидирующей группой выглядит ваша. Считаешь ли ты группу Сорина сейчас сильнейшей?

— Выяснения, какая группа сильнейшая — это больше для болельщиков. Конечно, у нас присутствует конкуренция, но до того, чтобы вести медальный зачет, как это делают некоторые Telegram-каналы, у нас не доходит. В том году по женщинам наша группа явно выделялась. Но предоставим эти споры болельщикам.

— Елена Вяльбе в ходе пресс-конференции в Москве сказала: «Почему все считают, что Большунов будет лидером сезона? Может, Коростелев будет привозить полминуты Саше». Как ты воспринял эти слова?

— С ухмылкой. Елена Валерьевна подогревает интерес к сезону.

— Готов ли ты стать лидером?

— А в чем проявляется эта готовность? Если в психологической устойчивости, то готов. По факту, как будет физически, то зима покажет. Летом мы можем только гадать.

— Слова Вяльбе на пресс-конференции, как мне кажется, были больше не про то, кто станет новым лидером, а про то, что хватит говорить только о Большунове.

— Да, чтобы напомнить, что лыжные гонки — это не только Большунов, а есть еще много других замечательных спортсменов.

— Этот «большуновоцентризм» у журналистов действительно есть, потому что фамилия Большунов привлечет более широкое внимание к материалу, чем фамилия любого другого лыжника. Наверное, у тебя редко бывают интервью без вопросов о нем. Не напрягает ли тебя подобная ситуация?

— Саша этого заслуживает. Он один из лучших лыжников в истории. Поэтому — почему нет? Меня не напрягает. Я делаю свою работу.

Савелий Коростелев. Фото ФЛГР

— Можно ли без международных стартов эту ситуацию изменить?

— Чисто теоретически — да, чисто практически — вряд ли.

— Скоро решится, будет ли у нас международный сезон. Насколько в этот раз веришь, что он будет?

— Все так же и остается — пусть ждут нас в Тронхейме на чемпионате мира.

— Откуда в этом такая уверенность?

— Внутренний оптимизм.

— Как отреагировал на слова Йоханнеса Клебо о том, что он скучает без российских лыжников?

— Я их так до конца и не понял. Оригинал не читал. По-моему, некоторые СМИ его слова коверкают. Поэтому не хочу комментировать то, в чем я не до конца разобрался.

— Безотносительно к словам Клебо, Дмитрий Губерниев сказал, что если кто-то скучает, то бейтесь, чтобы были хорошие соперники. Думаешь, реально самим спортсменам изменить ситуацию?

— Если об этом заговорят лидеры и начнут ставить ультиматумы, то это возможно.

— Нынешний сезон, если не будет международных стартов, пройдет для российских лыжников без главного старта, который был в предыдущие две зимы («Чемпионские высоты» в 2023-м и Спартакиада в 2024-м). Что у тебя в приоритете и какой настрой?

— Главный старт — чемпионат России. По настрою — как всегда, показывать максимально высокие результаты и стабильно сидеть в топ-3.