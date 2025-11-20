Шведских лыжников будет спонсировать производитель допинга, который пока почти не ловится

Реклама фармакологических препаратов плохо сочетается с пропагандой здорового образа жизни.

Новости о том, что шведская сборная по лыжным гонкам заключила партнерство с компанией Novo Nordisk, создавшей пока еще разрешенный ВАДА препарат оземпик, вызвали шквал комментариев об этичности подобного шага. Лекарство изначально разрабатывалось для лечения диабета второго типа, но впоследствии стало самым популярным средством для снижения веса, фактически — символом современного решения задачи вписаться в навязываемые соцсетями образы «худых и успешных».

Сомнительный выбор

За обсуждением оземпика забылся другой, уже давно и полностью запрещенный ВАДА продукт Novo Nordisk — нордитропин, синтетический гормон роста. Эта субстанция давно является головной болью для антидопинга по причине крайне сложного ее обнаружения. Ловится гормон роста пока только по крови (крайне непродолжительное время) или биопаспорту (но тут требуется определенное везение). Число дисквалификаций за данную субстанцию исчезающе мало, да и те, что есть — результат не тестирования, а наличия доказательств приобретения и хранения.

О гормоне роста забыли по простой причине — оземпик является разработкой именно Novo Nordisk, благодаря ему датская компания стала самой дорогой по рыночной стоимости в Европе, а гормон роста — лишь один из производимых ей препаратов, как и инсулины различного типа.

Объясняя спорное сотрудничество, шведские лыжники выпустили релиз, где говорится, что их взаимодействие с Novo Nordisk направлено на укрепление общественного здоровья и снижение стигматизации, связанной с лишним весом. Дело тут, однако, в другом — спорт сам по себе призван пропагандировать здоровый образ жизни и, как следствие, естественный способ борьбы с ожирением, через тренировки. И спортсмены, которых видят зрители, должны ассоциироваться именно с таким подходом. Лого Novo Nordisk будет зарождать сомнения — эти парни и девушки такие стройные, потому что много тренируются или потому что используют оземпик, пока еще не запрещенный как допинг? И если убедить себя во втором, то возникает вопрос — зачем вообще что-то делать? Зачем ходить в зал, кататься на лыжах или бегать, если можно просто использовать фармакологию?

Подмена ценностей

Лыжные гонки, во всяком случае женские, и так сложно назвать здоровым видом спорта — 22,5 процента спортсменок в этом виде в Европе сталкиваются с вторичной аменореей (прекращением женского цикла более чем на три месяца), а еще 30 процентов — с олигоменореей, когда цикл составляет более 40 дней. Причина — высокие нагрузки и диета, обусловленная требованиями к весу спортсменок, которым необходимо проходить дистанции по сложному рельефу, затаскивая себя во все подъемы на трассе.

Все это сопровождается дефицитом энергии и в некоторых случаях снижением минеральной плотности костей из-за нарушений в работе эндокринной системы. Говорить о данной проблеме, сокращенно названной REDs (синдром дефицита энергии в спорте), начали относительно недавно, бороться с ней — в последние лет десять, при этом до сих пор многие спортсменки и тренеры считают подобное состояние нормой, частью «пути».

Поэтому, говоря о стигматизации лишнего веса, особенно у женщин, образы худых чемпионок лишь подливают масла в огонь, подталкивая аудиторию к тому, чтобы начать худеть любым доступным способом. Благо по статистике рынок аптечных лекарств в Европе является вторым после рынка наркотиков, и основной «улов» полиции при проведении операций по борьбе с допингом — не стероиды, а различного рода средства для контроля веса (тот же сибутрамин, уменьшающий чувство голода).

Тереза Йохауг. Фото Getty Images

Йохауг в шоке

— Это противоречит всем моим ценностям. Когда компания выступает в качестве спонсора, вы продвигаете ее продукцию, а когда вы являетесь членом национальной сборной и примером для подражания для молодых спортсменов, это совершенно неправильно, — заявила для NRK четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг.

Знаменитой лыжнице, конечно, проще — она всегда была худой, даже вызывающе худой, брала на дистанции темпом, который просто не могли держать соперницы. Но это ее генетика. Норвежке было сложнее набрать мышечную массу, так уж работал ее организм. Но суть проблемы Йохауг изложила верно — речь о том, что образ оземпика теперь может начать ассоциироваться не с людьми, которым в силу отклонений в здоровье требуется терапия, а, скажем, с иконой шведских лыжных гонок Фридой Карлссон. Ведь пример с нее берут десятки тысяч обычных девушек, даже не спортсменок.

Фармацевтические гиганты не впервые заходят в спорт как спонсоры — в Германии это Bayer, в Испании Kern Pharma. Каждый раз эти логотипы вызывали определенные шутки в стиле «Кто твой тренер? — Гедеон Рихтер!» (отсылка к производителю анаболического стероида нандролона деканоата под маркой «Ретаболил»), но не более.

Novo Nordisk давно спонсирует американскую континентальную велокоманду, но — мужскую. Никаких скандалов и разговоров это не вызывало — и команда малоизвестная, и вопросы веса у мужчин стоят не так остро. Другое дело — шведские лыжницы и лого эксклюзивного производителя популярного в данный момент средства для решения массовой проблемы именно у женщин. Не нишевого допинга, о котором знают только спортсмены, не какого-то строго рецептурного лекарства, а «таблетки года», если не десятилетия.

Такая реклама может попасть в цель. И какие будут последствия — пока не знает никто. ВАДА мониторит оземпик, но решение по нему если и будет принято, то не раньше 2027 года.