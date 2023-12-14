Большунов уничтожает интригу. Он выиграл в седьмой раз подряд на старте сезона

Александр первенствовал в спринте третьего этапа Кубка России, зато Вероника Степанова проиграла.

Кубок России по лыжам, 3-й этап. Кирово-Чепецк

Спринт (классический стиль). Финалы

Мужчины

1. Александр Большунов — 4.01,60

2. Александр Терентьев — отставание 2,13

3. Алексей Червоткин — 2,64

Женщины

1. Алена Баранова — 3.54,20

2. Вероника Степанова — отставание 0,47

3. Анастасия Кириллова — 1,90

Третий этап Кубка России по лыжным гонкам стартовал в Кирово-Чепецке спринтерскими гонками классическим стилем. И если у женщин спринт завершился в какой-то степени сенсационной, дебютной в нынешнем розыгрыше Кубка победой Алены Барановой и первым поражением в сезоне непосредственно на трассе Вероники Степановой, то у мужчин трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов продолжил уничтожать интригу. Лидер российских лыж выиграл уже седьмую кубковую гонку из семи. Причем вновь сделал это с видимой легкостью.

Вероника Степанова, Алена Баранова, Анастасия Кириллова. Фото ФЛГР, vk.com/russianskiteam

Фалеева упала, Степанова не смогла

В шести предыдущих гонках Кубка у женщин выигрывали только Степанова (все четыре дистанционные дисциплины) и Фалеева (оба спринта). Но Вероника в коротких гонках участия либо не принимала, как на первом этапе, либо снялась после квалификации, как на этапе втором. На сей раз Степанова решила бежать по полной программе. И, пусть квалифицировалась в финальную стадию только 15-й, все равно входила в число главных фаворитов. Фалеева показала в квалификации третье время, а первой стала Баранова.

Конечно, интриги могло добавить присутствие Натальи Терентьевой и Юлии Ступак. Но Наталья (напомним, в девичестве — Непряева) еще не восстановилась после травмы и до Кирово-Чепецка даже не доехала, а Юлия в начале сезона свою форму не форсирует и первые гонки третьего этапа пропускает. Впрочем, и без двух олимпийских чемпионок Пекина борьба на дистанции получилась жаркой — все три претендентки уверенно добрались до финала, где и устроили разборки между собой. Вот только тройное сражение длилось недолго — Фалеева на середине дистанции потеряла равновесие (показалось, что имел место контакт с бежавшей чуть впереди Степановой), упала, потеряла много времени и успела добежать только до пятого места.

В свою очередь, Вероника на финишную прямую вышла лидером. Что, впрочем, не помешало Барановой, встав на параллельную лыжню, сперва поравняться с ней, а затем и обойти. Напомним, что 22-летняя Алена — дочь олимпийской чемпионки Игр-2006 в Турине в эстафете Натальи Барановой. Правда, в отличие от мамы, она пока проявляет себя в основном в спринте.

Недосягаемый Сан Саныч

Что касается Степановой, то поражение наверняка стало для нее ударом по самолюбию, пусть серебро в спринте сложно назвать провалом. Просто Вероника никогда не любила проигрывать. «Большунов выигрывает все, что может, потому что он уникум. А я выигрываю там, где я могу выигрывать, и не выступаю в тех соревнованиях, где пока не могу победить. И дальше буду так делать — выбирать старты, где могу победить», — заявила она на днях сайту федерального спортивного телеканала. Спринт она на сей раз выбрала, вот только справиться с задачей-максимум на сей раз не смогла.

Напомним, что третий этап был перенесен в Кирово-Чепецк из Чусового из-за сильных морозов. Правда, и в Кирово-Чепецке погоду вряд ли можно назвать теплой — минус 15. Но все же бежать в таких условиях для лучших российских лыжников вполне привычно. А Большунов, такое впечатление, способен вообще побеждать в любых условиях. На сей раз в прологе Сан Саныч стал вторым, почти пять секунд проиграв Александру Терентьеву. Но вряд ли это особо расстраивало Большунова. Главный фаворит спокойно добрался до финала, куда, кстати, вновь не попал Савелий Коростелев. Лыжный вундеркинд выбыл уже на стадии четвертьфинала.

Так что серьезный соперник у Большунова остался только один — Терентьев. Хотя сам Александр две недели назад после бронзы в спринте в Тюмени заявил, что сейчас трехкратный олимпийский чемпион находится в такой превосходной форме, что в России просто недосягаем. Тем не менее Терентьев хотя бы попытался — попробовал создать отрыв, ускорившись ближе к финишу. Отцепить удалось практически всех, вот только Большунов и не подумал отставать. Мало того, на финишную прямую Сан Саныч вышел бок о бок с конкурентом, после чего быстро создал заметное преимущество. В итоге Терентьев уступил гегемону российских лыж более двух секунд. В субботу Большунова ждет «десятка» классикой, где его шансы на восьмую подряд победу вновь очень высоки.