«Результат покажет, кто больше достоин выступить на Олимпиаде». Интервью лидера наших лыж Сергея Ардашева

Обладатель желтой майки Кубка России — о предстоящем этапе в Ижевске, своем лидерстве и готовности к международным стартам .

Ижевск готов принять сильнейших лыжников на шестом этапе Кубка России. Соревнования станут домашними для лидера общего зачета у мужчин Сергея Ардашева. Обладатель желтой майки сейчас выступает за Татарстан, но родился и долго представлял Удмуртию. В преддверии этапа Ардашев ответил на вопросы «СЭ».

Удивился, что Ижевск включили в календарь

— У тебя, по сути, два домашних этапа Кубка России подряд. Сначала в Татарстане, за который ты выступаешь, теперь — в Удмуртии, в которой ты родился. Какой из этих двух этапов эмоций вызывает больше?

— У меня такого нет. Оба этапа для меня важны. В Ижевск приедет моя семья, где будут смотреть на меня вживую. И все-таки борюсь за общий зачет, так что мне все гонки важны.

— Сейчас где живешь?

— В Ижевске, но постоянно в разъездах. Друзья и родные придут, поэтому нужно постараться хорошо выступить.

— У тебя в прошлом году родился сын. Ждать ли его появления на этапе?

— Да, он тоже будет, но на короткий период времени. Сейчас в Ижевске морозная погода, поэтому ненадолго. Потом его нужно будет отвезти домой, в тепло.

— Многие лыжники возят детей на соревнования. Ты не думал над этим?

— Я его летом возил с собой на сборы один раз. Может быть, брал бы и чаще. Но, например, у жены были свои планы. Поэтому не получается брать с собой всегда.

— Насколько для тебя родная трасса в комплексе Кулаковой? Насколько хорошо ее знаешь?

— Где срезать, точно знаю. Если выиграю, значит, я срезал (Смеется.). Трасса знакомая. Знаю, где тяжелые места, где полегче.

— Будет ли преимущество на удмуртской земле?

— Все спрашивают про это преимущество. Если взять прошедшие гонки, которые я здесь бегал, даже уже будучи в сборной, то почему-то не получалось здесь особо хорошо выступать.

— С самой Галиной Кулаковой знаком?

— В детстве, когда была «Пионерская правда», мы ездили в ее дом музей. Лично не знакомы, но пересекался. Помню, что в музее было интересно, внимательно слушал.

— В Удмуртии в последние годы не было больших лыжных стартов. Что ты испытал, когда увидел Ижевск в календаре?

— Сначала удивился, что Ижевск включили. Было интересно, что там поменяется. Сейчас был на тренировке, увидел, как стадион сильно изменился. Вся трасса подготовлена идеально. Такого еще не было. Круто, что так получается развиваться.

— Биатлон в последние годы в Ижевске собирает полные трибуны. Как думаешь, на лыжи местные жители пойдут?

— Мое мнение, что пойдут. Думаю, что даже трибуны не хватит, потому что народу будет очень много. Понятно, что биатлон у нас смотрят больше, но и на лыжи приедет достаточно зрителей. Скорее всего, и вдоль трассы будут стоять.

— Приятно, что приезжаешь в Ижевск сейчас не просто одним из сильнейших лыжников России, а в статусе лидера Кубка страны?

— Да, конечно, приятно. Но этапов Кубка России еще много. Нужно работать до конца. Все-таки ребята заряжены, работают и всегда борются за высокие позиции. В любой момент можно сдуться.

Фото Global Look Press

Готов к международным стартам лучше, чем три года назад

— В желтой майке будешь уже третий этап. Привык к ней?

— В принципе да. Это классно, но ничего более. Я не зацикливаюсь на ней. Нужно выходить и показывать свой максимум, делать свое дело.

— Чувствуешь ли себя сильнейшим лыжником страны на данный момент?

— Если в целом, то можно сказать, что нет, но в каких-то аспектах выгляжу сильнее других.

— Насколько нынешнее лидерство для тебя ожидаемое? Думал об этом перед началом сезона?

— Все-таки готовился к этому. В прошлом сезоне я заканчивал зачет третьим. Поэтому настраивался бороться за итоговую победу. Хотя если взять прошлый сезон, то я удивился, как у меня получилось его так отбегать полностью и без всяких сбоев. Просто обычно я не такой стабильный. У меня бывает, что первый этап проходит хорошо, а потом начинается спад. Такое случалось еще года два назад. Но в прошлом и в этом сезоне радует, что получается держать такую стабильность.

— Еще и обоими стилями стал хорошо выступать. Почему так получается? Много работал над коньком?

— Мы работаем над каждым стилем. У нас есть преимущество — топовый специалист Алексей Торицын. Мы много времени уделяем технике. Да и в целом вся команда работает над техническими аспектами, координационными. Это все дает рост в результатах.

— В прошлых сезонах мне казалось, что ты больше спринтер, а сейчас стал показывать себя универсалом. Кого сам в себе больше видишь?

— Если взять спринтерские гонки, то они мне не особо легко даются. В психологическом плане они вызывают напряжение. Мне проще бежать ту же «тридцатку» или «полтинник». Все-таки они более спокойные. Универсалом быть круто. Ты можешь на любой дистанции показывать хороший результат. Но не могу точно отнести себя к спринтеру или к универсалу, все зависит от состояния.

— Когда ты примерил желтую майку лидера, то говорил, что еще много гонок впереди, поэтому о победе в общем зачете рано думать. Сейчас эту итоговую победу стал ощущать больше?

— Наверное, нет. Стартов еще очень много — этап в Ижевске, этап в Сыктывкаре и большой тур в Кировске. Если вдруг произойдет какой-нибудь сбой, то можно проиграть много очков. До победы предстоит много работы.

— Главный преследователь в общем зачете Кубка России у тебя Савелий Коростелев, с которым вы и в сборной Татарстана, и в группе Егора Сорина. Насколько высокая у вас конкуренция внутри между собой?

— Савелий очень заряжен, борется за победу, во всех гонках рядом. Он как раз универсал. Если посмотреть по сезону, то ему вообще без разницы, какую гонку бежать. Даже не сказать, что у него слабый финиш. На скиатлоне в Казани он выдал очень сильный финиш. Чуть не урвал у меня победу.

— На тренировках зарубаетесь?

— Я больше с Волковым зарубаюсь. Зимой в меньшей степени, а летом бывает. Пытаемся друг друга подстегнуть. Но это все-таки не как в юниорском или молодежном возрасте. Сейчас уже у каждого своя зона, каждый как себя чувствует, так и идет.

— Вы с Коростелевым открытые ребята. Но если Савелий изначально был таким, то ты, как мне кажется, раскрылся именно в последние пару сезонов. Что изменилось?

— Стали лучше выступления, от этого настроение всегда хорошее. Понял, что не нужно держать все в себе, что-то искать. Как стал раскрепощеннее, так и результаты сразу пошли.

Фото Global Look Press

— Тектоник на награждении в Казани — что это было?

— Состояние души.

— Есть еще какие-то заготовки на будущие победы? Может, нижний брейк станцевать?

— Я такого не умею. Мне с детства всегда нравился тектоник. Конечно, хорошо танцевать так и не научился, но что-то попытался показать. Это же круто. Было много зрителей. Думаю, дай попробую.

— Если вернуться к вашему соперничеству с Савелием, то сейчас ходят рассуждения о том, кого послать на Олимпиаду, если будет только одно место. Часто выбирают между Коростелевым и Большуновым. Тебя не обижает, что текущего лидера Кубка России если и упоминают, то как-то вскользь?

— Нет. Мне это неинтересно. Не думаю об этом. Да, читал новости. Пусть говорят. Это же просто слова, просто мнение. На самом деле нужно показывать себя на деле. Результат покажет, кто более достоин. Тут просто сказали, да и все.

— Это одно место останется в том случае, если мы не выступим на ближайшем чемпионате мира. При участии же наших спортсменов в турнире заявка будет больше. Веришь ли ты, что в следующем месяце окажешься в Тронхейме?

— Нет.

— Вообще никак?

— Вообще.

— Президент FIS сказал, что не против участия россиян в международных соревнованиях. Как ты отреагировал на его заявление?

— Он это сказал как потенциальный кандидат в президенты МОК, а не как президент FIS. Поэтому, на мой взгляд, история нашего допуска не изменилась.

— У тебя не так много было международных стартов. Чувствуешь ли себя к ним готовым, если завтра скажут бежать?

— В прошлом и в этом сезоне я готов намного лучше, чем года три назад. Сейчас бы смог что-то показать. Поэтому скажу, что готов.