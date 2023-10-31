Звезда лыж из Швеции заработала проблемы с сердцем из-за препаратов от астмы и кофеина. Ей запрещали об этом говорить

Откровения трехкратной олимпийской чемпионки Шарлотты Калла.

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Шарлотта Калла завершила карьеру в прошлом году. На пенсии шведка не скучает. Она приняла участие в телевизионном танцевальном шоу, родила ребенка, а на этой неделе выпустила свою автобиографическую книгу «Стыдно сдаваться». В ней она сделала несколько серьезных признаний. Среди прочего лыжница рассказала, как заработала проблемы с сердцем из-за препаратов, которые давали ей врачи команды. В сборной ей запрещали об этом рассказывать.

Мерцательная аритмия

В начале карьеры Шарлотте был поставлен обычный для скандинавских лыжников диагноз — астма. Однако, как признается шведка в своей книге, болезнь ее не сильно беспокоила. Поэтому через какое-то время она решила перестать принимать препараты.

Правда, в 2016-м у Калла снова возникли проблемы с легкими. Она отправилась в больницу на обследование, которое ничего не показало. Тогда Шарлотта обратилась к врачу сборной Перу Плиггену Андерссону. Он посоветовал спортсменке вернуться к препаратам от астмы.

«Плигген предложил мне лекарство длительного действия, которое я должна была принимать ежедневно. А также бронхолитический препарат. Его нужно было использовать при необходимости, например на соревнованиях», — говорит шведка. Лыжница стала принимать препараты дважды в день: утром перед гонкой и вечером.

Однако на Кубке мира в Руке с ней случился коллапс. Во время 10-километровой гонки Шарлотта неожиданно для всех финишировала 75-й из 79 участниц. Ее тут же отправили из Финляндии в Стокгольм, где была диагностирована мерцательная аритмия.

Объяснение спортсменки тогда было неубедительным: «Я хорошо себя чувствую, и у меня не было каких-либо странных ощущений в организме ни до, ни после гонки. Разумеется, я испытала облегчение, когда обследование показало, что я не больна. Я должна оставить это позади и смотреть вперед. Уставать в нашем виде спорта — обычное явление, но в тот день закисление наступило намного раньше, чем когда-либо прежде. Возможно, мне не стоило выходить на старт. Это был шок».

Фото Global Look Press

Молчание

Конкретную причину, что могло вызвать аритмию, никто тогда не назвал. В автобиографии Калла сообщает, что, похоже, они с Плиггеном ее нашли. Шарлотта, как и многие ее напарницы по сборной, во время соревнований принимали измельченные таблетки кофеина, которые оказались несовместимыми с лекарствами от астмы. «Бронходилататоры, кофеин и соревнования — эта комбинация вещей, которая поразила мое сердце», — пишет спортсменка. После случая в Руке Калла перестала принимать кофеин, оставив только препараты от астмы.

Лыжнице сказали не озвучивать эту версию. Шарлотта держала все в строжайшем секрете, не сообщив даже подругам по шведской команде: «Решением было никогда не говорить о том, что я принимала препараты от симптомов астмы перед той гонкой в Руке. Даже мои партнеры по сборной ничего не знали о возможных причинах случившейся ситуации».

Замолчать этот факт шведы решили из-за скандала в норвежской сборной. В январе 2015 года Норвежскую федерацию лыжного спорта проинформировали, что в двух допинг-пробах лидера команды Мартина Сундбю превышена дозировка сальбутамола. Другими словами, Сундбю перебрал с препаратами от астмы, которые были ему разрешены. Дело рассматривали втайне от общественности и обнародовали только в июле 2016-го. Лыжник получил двухмесячную дисквалификацию, а также был лишен титулов победителя общего зачета сезона-2014/15 и «Тур де Ски».

Репутационный ущерб сборной Норвегии был нанесен серьезный. Оправдываться пришлось всем: от врачей до главы лыжной федерации страны. Повторения подобного в Швеции не хотели, поэтому и дали Шарлотте директиву на молчание. Действительно ли комбинация кофеина и лекарств от астмы дало такой эффект на организм, сейчас уже никто проверить не сможет.

Фото Global Look Press

Отвратительный поцелуй

Книга Шарлотты Калла подарила скандинавским СМИ много громких заголовков. Так, например, лыжница призналась, что страдала из-за расстройства пищевого поведения. Проблема в целом популярная среди лыжниц. О ней не так давно рассказывала американка Джессика Диггинс. Также Шарлотта сообщила, что чуть было не получила дисквалификацию за пропущенные допинг-тесты. Их из-за невнимательности лыжницы оказалось два, но третьего пропуска она дико боялась, считая, что это уничтожит ее карьеру.

Самой же обсуждаемой новостью стала история про нежелательный поцелуй. Сейчас эта глава в книге Калла выглядит наиболее актуальной, ведь еще не до конца отшумел скандал с президентом Королевской испанской футбольной ассоциации Луисом Рубиалесом. На церемонии награждения победительниц чемпионата мира он поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо, которая после рассказала, что ей это не понравилось. В итоге Рубиалес лишился свой должности.

В истории Шарлотты поцелуй произошел, когда лыжнице было 20 лет. В 2008 году она стала главной сенсацией шведского спорта, выиграв «Тур де Ски», который был для нее дебютным. Через неделю после триумфа лыжница впервые получила приглашение на масштабный гала-вечер Svenska Idrottsgalan, на котором награждают лучших спортсменов страны. Ведущим церемонии стал популярный шведский актер Питер Сеттман. Он и стал автором поцелуя, который Калла называет в книге «отвратительным».

«Я поняла, что что-то происходит, когда вокруг нашего стола собралось несколько операторов. Внезапно появился Питер Сеттман. Он схватил мое лицо, прижал его и поцеловал прямо в губы, — пишет лыжница. — Он действительно застал меня врасплох. То, в чем я участвовала в прямом эфире перед миллионной аудиторией, меня расстраивало и приводило в бешенство. Моя честь пострадала. Я думала: «Боже, какая боль!» Я была очень зла, но не знала, как себя вести. Может мне встать и уйти? Такие мысли крутились. Но все ждали, что я буду смеяться. Поэтому я рассмеялась». Калла утверждает, что если бы подобное случилось сейчас, то она повела бы себя абсолютно по-другому.

В результате через 15 лет Шарлотта добилась извинений от Сеттмана. После выхода книги с ним связались журналисты. «Очень грустно слышать, что она так себя чувствовала, потому что это было совершенно ненамеренно. Я очень извиняюсь. 2008 год, прошло много времени. Звучит, что это было не так уж давно, но с культурной точки зрения очень давно. Сейчас все изменилось. Сегодня я бы сделал по-другому во время импровизации», — заявил STV Сеттман. Приняла ли извинения трехкратная олимпийская чемпионка, не сообщается.