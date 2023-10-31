Звезда лыж из Швеции заработала проблемы с сердцем из-за препаратов от астмы и кофеина. Ей запрещали об этом говорить

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Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Шарлотта Калла завершила карьеру в прошлом году. На пенсии шведка не скучает. Она приняла участие в телевизионном танцевальном шоу, родила ребенка, а на этой неделе выпустила свою автобиографическую книгу «Стыдно сдаваться». В ней она сделала несколько серьезных признаний. Среди прочего лыжница рассказала, как заработала проблемы с сердцем из-за препаратов, которые давали ей врачи команды. В сборной ей запрещали об этом рассказывать.
В начале карьеры Шарлотте был поставлен обычный для скандинавских лыжников диагноз — астма. Однако, как признается шведка в своей книге, болезнь ее не сильно беспокоила. Поэтому через какое-то время она решила перестать принимать препараты.
Правда, в 2016-м у Калла снова возникли проблемы с легкими. Она отправилась в больницу на обследование, которое ничего не показало. Тогда Шарлотта обратилась к врачу сборной Перу Плиггену Андерссону. Он посоветовал спортсменке вернуться к препаратам от астмы.
«Плигген предложил мне лекарство длительного действия, которое я должна была принимать ежедневно. А также бронхолитический препарат. Его нужно было использовать при необходимости, например на соревнованиях», — говорит шведка. Лыжница стала принимать препараты дважды в день: утром перед гонкой и вечером.
Однако на Кубке мира в Руке с ней случился коллапс. Во время 10-километровой гонки Шарлотта неожиданно для всех финишировала 75-й из 79 участниц. Ее тут же отправили из Финляндии в Стокгольм, где была диагностирована мерцательная аритмия.
Объяснение спортсменки тогда было неубедительным: «Я хорошо себя чувствую, и у меня не было каких-либо странных ощущений в организме ни до, ни после гонки. Разумеется, я испытала облегчение, когда обследование показало, что я не больна. Я должна оставить это позади и смотреть вперед. Уставать в нашем виде спорта — обычное явление, но в тот день закисление наступило намного раньше, чем когда-либо прежде. Возможно, мне не стоило выходить на старт. Это был шок».
Конкретную причину, что могло вызвать аритмию, никто тогда не назвал. В автобиографии Калла сообщает, что, похоже, они с Плиггеном ее нашли. Шарлотта, как и многие ее напарницы по сборной, во время соревнований принимали измельченные таблетки кофеина, которые оказались несовместимыми с лекарствами от астмы. «Бронходилататоры, кофеин и соревнования — эта комбинация вещей, которая поразила мое сердце», — пишет спортсменка. После случая в Руке Калла перестала принимать кофеин, оставив только препараты от астмы.
Лыжнице сказали не озвучивать эту версию. Шарлотта держала все в строжайшем секрете, не сообщив даже подругам по шведской команде: «Решением было никогда не говорить о том, что я принимала препараты от симптомов астмы перед той гонкой в Руке. Даже мои партнеры по сборной ничего не знали о возможных причинах случившейся ситуации».
Замолчать этот факт шведы решили из-за скандала в норвежской сборной. В январе 2015 года Норвежскую федерацию лыжного спорта проинформировали, что в двух допинг-пробах лидера команды Мартина Сундбю превышена дозировка сальбутамола. Другими словами, Сундбю перебрал с препаратами от астмы, которые были ему разрешены. Дело рассматривали втайне от общественности и обнародовали только в июле 2016-го. Лыжник получил двухмесячную дисквалификацию, а также был лишен титулов победителя общего зачета сезона-2014/15 и «Тур де Ски».
Репутационный ущерб сборной Норвегии был нанесен серьезный. Оправдываться пришлось всем: от врачей до главы лыжной федерации страны. Повторения подобного в Швеции не хотели, поэтому и дали Шарлотте директиву на молчание. Действительно ли комбинация кофеина и лекарств от астмы дало такой эффект на организм, сейчас уже никто проверить не сможет.
Книга Шарлотты Калла подарила скандинавским СМИ много громких заголовков. Так, например, лыжница призналась, что страдала из-за расстройства пищевого поведения. Проблема в целом популярная среди лыжниц. О ней не так давно рассказывала американка Джессика Диггинс. Также Шарлотта сообщила, что чуть было не получила дисквалификацию за пропущенные допинг-тесты. Их из-за невнимательности лыжницы оказалось два, но третьего пропуска она дико боялась, считая, что это уничтожит ее карьеру.
Самой же обсуждаемой новостью стала история про нежелательный поцелуй. Сейчас эта глава в книге Калла выглядит наиболее актуальной, ведь еще не до конца отшумел скандал с президентом Королевской испанской футбольной ассоциации Луисом Рубиалесом. На церемонии награждения победительниц чемпионата мира он поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо, которая после рассказала, что ей это не понравилось. В итоге Рубиалес лишился свой должности.
В истории Шарлотты поцелуй произошел, когда лыжнице было 20 лет. В 2008 году она стала главной сенсацией шведского спорта, выиграв «Тур де Ски», который был для нее дебютным. Через неделю после триумфа лыжница впервые получила приглашение на масштабный гала-вечер Svenska Idrottsgalan, на котором награждают лучших спортсменов страны. Ведущим церемонии стал популярный шведский актер Питер Сеттман. Он и стал автором поцелуя, который Калла называет в книге «отвратительным».
«Я поняла, что что-то происходит, когда вокруг нашего стола собралось несколько операторов. Внезапно появился Питер Сеттман. Он схватил мое лицо, прижал его и поцеловал прямо в губы, — пишет лыжница. — Он действительно застал меня врасплох. То, в чем я участвовала в прямом эфире перед миллионной аудиторией, меня расстраивало и приводило в бешенство. Моя честь пострадала. Я думала: «Боже, какая боль!» Я была очень зла, но не знала, как себя вести. Может мне встать и уйти? Такие мысли крутились. Но все ждали, что я буду смеяться. Поэтому я рассмеялась». Калла утверждает, что если бы подобное случилось сейчас, то она повела бы себя абсолютно по-другому.
В результате через 15 лет Шарлотта добилась извинений от Сеттмана. После выхода книги с ним связались журналисты. «Очень грустно слышать, что она так себя чувствовала, потому что это было совершенно ненамеренно. Я очень извиняюсь. 2008 год, прошло много времени. Звучит, что это было не так уж давно, но с культурной точки зрения очень давно. Сейчас все изменилось. Сегодня я бы сделал по-другому во время импровизации», — заявил STV Сеттман. Приняла ли извинения трехкратная олимпийская чемпионка, не сообщается.