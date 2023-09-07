Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:45

Йохауг родила дочь и решила вернуться в лыжи. Сможет ли Тереза побить рекорды Бьорген?

Родившая в мае лыжница Тереза Йохауг не исключила своего возвращения в спорт
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Лыжница Тереза Йохауг.
Тереза Йохауг.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Без спорта она выдержала всего лишь год с небольшим.

От Терезы Йохауг все ждали разрывной Олимпиады в Пхенчхане. В 2016 она наконец-то начала выходить из-за тени Марит Бьорген и воспринималась как лидер не только сборной Норвегии, но и всех мировых лыж. Однако ее планы разрушила допинговая дисквалификация. Тереза пропустила два года, после чего смогла вернуться и доказать, что ее рано списали на Играх в Пекине в 2022-м. После чего Тереза объявила об усталости от лыж и завершила карьеру. Однако, как оказалось, ненадолго. Йохауг родила и теперь хочет вернуться в спорт. Что из этого выйдет?

Лыжница Тереза Йохауг.
Фото Global Look Press

Йохауг хочет вернуться к домашнему ЧМ, чтобы сравняться по количеству медалей с Бьорген

Самая титулованная лыжница в истории — Марит Бьорген. Она лидер по всем показателям. По общему количеству медалей, по золотым, по медалям на чемпионатах мира, Олимпийских играх, Кубках мира, наград в сумме за все старты... Короче говоря, едва ли кто-то оспаривает ее статус в мировых лыжах. Однако следом за Бьорген сразу следует Тереза Йохауг. Они долго выступали вместе, пусть у Марит и Терезы разные специализации. Если Йохауг больше концентрировалась на длинных дистанциях, то Бьорген была королевой спринта. Тем не менее добраться до результатов подруги по сборной Йохауг не смогла, хотя и у нее медальных дисциплин было достаточно. Во многом причина — допинговая дисквалификация, которая забрала у Терезы почти два года. В результате у нее сейчас 14 золотых медалей на ЧМ, в то время как Бьорген завершила карьеру с 18 победами.

Тереза Йохауг. Лыжная федерация Норвегии предлагала Йохауг солгать о допинг-пробе. Чтобы не подставлять команду!

Однако если 43-летняя Марит уже точно не вернется в большой спорт, то для 35-летней Йохауг дорога еще не закрыта. Она объявила о том, что завершает карьеру, весной прошлого года. Сразу после триумфальной для себя Олимпиады, где выиграла три золотые медали и отквиталась за пропуск Игр-2018 в Пхенчхане. После этого Тереза бегала лыжные марафоны, участвовала в легкоатлетических стартах. Затем прославленную чемпионку стали заботить семейные дела. Тереза забеременела и недавно родила дочку. Вместе с супругом Нильсом Якобом Хоффом она почти четыре месяца решала, как ее назвать — в итоге молодожены остановились на варианте Кристин Хофф Йохауг. Материнство поглотило Йохауг, но, как оказалось, — не полностью. Недавно Тереза задумалась о возвращении в спорт на будущий год, чтобы попасть на домашний чемпионат мира, а следом — на Олимпиаду-2026 в Милане.

Фото Соцсети

Роды и ребенок не станут проблемой для возвращения в спорт

«Я еще не до конца для себя решила, будут ли еще в моей жизни лыжные гонки или нет. На данный момент я наслаждаюсь тем, что я мать. Но должна признаться, что я постепенно возвращаюсь к тренировкам. И верю, что возвращение в спорт возможно», — сказала Йохауг журналистам из NRK. Главной целью и мотивацией для Терезы будет домашний ЧМ-2025 в Тронхейме. Если до олимпийских рекордов Бьорген Йохауг все-таки далеко, то вот по медалям на чемпионатах планеты они еще могут устроить заочное соревнование. Тем более что выступление на домашнем турнире — это всегда особенные эмоции. «Для меня нет закрытых дверей. Я не говорю «нет», но и не говорю «да», — уточняет Тереза перспективы своего возвращения. — В то же время чемпионат мира в Тронхейме, пожалуй, единственное, что позволяет хоть немного приоткрыть для меня эту дверь».

Тереза Йохауг. «Начала печь булочки и тут увидела письмо». Йохауг вспомнила, как ее уличили в допинге

Йохауг говорит, что сейчас счастлива — материнство радует ее больше,чем любая золотая медаль, которую она выиграла за свою долгую и успешную карьеру. В то же время для нее семейная жизнь — непростое испытание, ведь теперь надо заново выставлять приоритеты и учитывать потребности других членов семьи. В то время как раньше ее жизнь была во многом эгоистична. Возвращение в спорт она также считает немного эгоистичным поступком, хотя супруг и готов ее поддержать и в случае необходимости взять на себя все заботы, связанные с малышом. Для Нильса главное, что им в принципе удалось продолжить род, потому что долгое время Тереза не могла забеременеть. «Не сдавайтесь, в тот момент, когда вы почувствуете, что шансов нет, и счастье придет», — рассказывает теперь Йохауг.

Фото Global Look Press

Йохауг остается конкурентоспособной, несмотря на успехи шведок

Конечно же, отдельной проблемой была необходимость четко подобрать время для беременности. Тереза не могла уйти в декрет в разгар сезона или перед Олимпиадой. «Вам нужно тонко найти баланс между тренировками и беременностью. И я очень благодарна судьбе, что у меня все получилось», — делилась она с публикой во время эфиров на ЧМ-2023 в словенской Планице.

Вероятно, работая экспертом на норвежском телевидении, Йохауг и заскучала по лыжам. К тому же она вновь встретилась во время турнира с Бьорген, и Марит поделилась с бывшей соперницей тем, как у нее проходили роды и материнство. Бьорген родила в 2015-м, но вернулась в спорт уже через год, чтобы выиграть четыре золотые медали на ЧМ в Лахти в 2017 году и два олимпийских золота в 2018 году, после чего со спокойной душой ушла из спорта окончательно.

Тереза Йохауг. Без Йохауг лыжи будут другими. Великая норвежка объявила о завершении карьеры

Наверняка о таком варианте потом задумалась и Йохауг, ведь если получилось у Марит, почему должны возникнуть проблемы у нее? Тем более что женские лыжи сейчас в откровенном застое, и за год без Терезы никто так и не вышел на ее уровень доминирования. Особенно с учетом того, что обладательница Кубка мира-2022 Наталья Непряева весь сезон была отстранена от выступлений.

«Если я и буду участвовать в чемпионате мира в 2025-м, я должна быть уверена, что смогу победить», — отмечает Йохауг. Два золота в Планице выиграла Эбба Андерсон, но стоит Терезе вернуть прежнюю форму, как шведка едва ли станет для нее серьезной соперницей. Недаром спортивный директор сборной Швеции Андерс Бистрем заявил, что с уходом Йохауг женские лыжи стали интереснее. Он увидел возможность для представителей своей команды в связи со сменой поколений в Норвегии и отстранением России. Однако лыжам нужны яркие имена, и возвращение Терезы точно пойдет в плюс для FIS.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Марит Бьорген
Тереза Йохауг
Обсудить
Читайте также
Групповой турнир Лиги чемпионов стартует 19 сентября
Криштиану Роналду назвал себя величайшим бомбардиром всех времен
ФСБ задержала перевозившую запчасти из России для ВСУ группу контрабандистов
Bloomberg заявило о выработке единого подхода G20 по конфликту на Украине
В Кремле ответили Блинкену на обещание передать активы РФ на нужды ВСУ
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непряева стала Терентьевой. Звезды лыжной сборной России поженились