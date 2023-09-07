Йохауг родила дочь и решила вернуться в лыжи. Сможет ли Тереза побить рекорды Бьорген?

Без спорта она выдержала всего лишь год с небольшим.

От Терезы Йохауг все ждали разрывной Олимпиады в Пхенчхане. В 2016 она наконец-то начала выходить из-за тени Марит Бьорген и воспринималась как лидер не только сборной Норвегии, но и всех мировых лыж. Однако ее планы разрушила допинговая дисквалификация. Тереза пропустила два года, после чего смогла вернуться и доказать, что ее рано списали на Играх в Пекине в 2022-м. После чего Тереза объявила об усталости от лыж и завершила карьеру. Однако, как оказалось, ненадолго. Йохауг родила и теперь хочет вернуться в спорт. Что из этого выйдет?

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Йохауг хочет вернуться к домашнему ЧМ, чтобы сравняться по количеству медалей с Бьорген

Самая титулованная лыжница в истории — Марит Бьорген. Она лидер по всем показателям. По общему количеству медалей, по золотым, по медалям на чемпионатах мира, Олимпийских играх, Кубках мира, наград в сумме за все старты... Короче говоря, едва ли кто-то оспаривает ее статус в мировых лыжах. Однако следом за Бьорген сразу следует Тереза Йохауг. Они долго выступали вместе, пусть у Марит и Терезы разные специализации. Если Йохауг больше концентрировалась на длинных дистанциях, то Бьорген была королевой спринта. Тем не менее добраться до результатов подруги по сборной Йохауг не смогла, хотя и у нее медальных дисциплин было достаточно. Во многом причина — допинговая дисквалификация, которая забрала у Терезы почти два года. В результате у нее сейчас 14 золотых медалей на ЧМ, в то время как Бьорген завершила карьеру с 18 победами.

Однако если 43-летняя Марит уже точно не вернется в большой спорт, то для 35-летней Йохауг дорога еще не закрыта. Она объявила о том, что завершает карьеру, весной прошлого года. Сразу после триумфальной для себя Олимпиады, где выиграла три золотые медали и отквиталась за пропуск Игр-2018 в Пхенчхане. После этого Тереза бегала лыжные марафоны, участвовала в легкоатлетических стартах. Затем прославленную чемпионку стали заботить семейные дела. Тереза забеременела и недавно родила дочку. Вместе с супругом Нильсом Якобом Хоффом она почти четыре месяца решала, как ее назвать — в итоге молодожены остановились на варианте Кристин Хофф Йохауг. Материнство поглотило Йохауг, но, как оказалось, — не полностью. Недавно Тереза задумалась о возвращении в спорт на будущий год, чтобы попасть на домашний чемпионат мира, а следом — на Олимпиаду-2026 в Милане.

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Роды и ребенок не станут проблемой для возвращения в спорт

«Я еще не до конца для себя решила, будут ли еще в моей жизни лыжные гонки или нет. На данный момент я наслаждаюсь тем, что я мать. Но должна признаться, что я постепенно возвращаюсь к тренировкам. И верю, что возвращение в спорт возможно», — сказала Йохауг журналистам из NRK. Главной целью и мотивацией для Терезы будет домашний ЧМ-2025 в Тронхейме. Если до олимпийских рекордов Бьорген Йохауг все-таки далеко, то вот по медалям на чемпионатах планеты они еще могут устроить заочное соревнование. Тем более что выступление на домашнем турнире — это всегда особенные эмоции. «Для меня нет закрытых дверей. Я не говорю «нет», но и не говорю «да», — уточняет Тереза перспективы своего возвращения. — В то же время чемпионат мира в Тронхейме, пожалуй, единственное, что позволяет хоть немного приоткрыть для меня эту дверь».

Йохауг говорит, что сейчас счастлива — материнство радует ее больше,чем любая золотая медаль, которую она выиграла за свою долгую и успешную карьеру. В то же время для нее семейная жизнь — непростое испытание, ведь теперь надо заново выставлять приоритеты и учитывать потребности других членов семьи. В то время как раньше ее жизнь была во многом эгоистична. Возвращение в спорт она также считает немного эгоистичным поступком, хотя супруг и готов ее поддержать и в случае необходимости взять на себя все заботы, связанные с малышом. Для Нильса главное, что им в принципе удалось продолжить род, потому что долгое время Тереза не могла забеременеть. «Не сдавайтесь, в тот момент, когда вы почувствуете, что шансов нет, и счастье придет», — рассказывает теперь Йохауг.

Фото Global Look Press

Йохауг остается конкурентоспособной, несмотря на успехи шведок

Конечно же, отдельной проблемой была необходимость четко подобрать время для беременности. Тереза не могла уйти в декрет в разгар сезона или перед Олимпиадой. «Вам нужно тонко найти баланс между тренировками и беременностью. И я очень благодарна судьбе, что у меня все получилось», — делилась она с публикой во время эфиров на ЧМ-2023 в словенской Планице.

Вероятно, работая экспертом на норвежском телевидении, Йохауг и заскучала по лыжам. К тому же она вновь встретилась во время турнира с Бьорген, и Марит поделилась с бывшей соперницей тем, как у нее проходили роды и материнство. Бьорген родила в 2015-м, но вернулась в спорт уже через год, чтобы выиграть четыре золотые медали на ЧМ в Лахти в 2017 году и два олимпийских золота в 2018 году, после чего со спокойной душой ушла из спорта окончательно.

Наверняка о таком варианте потом задумалась и Йохауг, ведь если получилось у Марит, почему должны возникнуть проблемы у нее? Тем более что женские лыжи сейчас в откровенном застое, и за год без Терезы никто так и не вышел на ее уровень доминирования. Особенно с учетом того, что обладательница Кубка мира-2022 Наталья Непряева весь сезон была отстранена от выступлений.

«Если я и буду участвовать в чемпионате мира в 2025-м, я должна быть уверена, что смогу победить», — отмечает Йохауг. Два золота в Планице выиграла Эбба Андерсон, но стоит Терезе вернуть прежнюю форму, как шведка едва ли станет для нее серьезной соперницей. Недаром спортивный директор сборной Швеции Андерс Бистрем заявил, что с уходом Йохауг женские лыжи стали интереснее. Он увидел возможность для представителей своей команды в связи со сменой поколений в Норвегии и отстранением России. Однако лыжам нужны яркие имена, и возвращение Терезы точно пойдет в плюс для FIS.