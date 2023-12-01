Большунов совсем раздоминировался. Он опередил ближайшего соперника почти на полминуты

Лучший русский лыжник не только выиграл в Тюмени, но и «привез» другого лыжника к бронзе.

Кубок России по лыжам, 2-й этап (Тюмень)

10 км с раздельным стартом (свободный стиль)

Мужчины

1. Александр Большунов — 22.25,6

2. Артем Мальцев — отставание 27,3 секунды

3. Савелий Коростелев — 31,2

Женщины

1. Вероника Степанова — 25.53,9

2. Мария Истомина — 18,3

3. Анастасия Кулешова — 19,7

Мы любим критиковать Кубок мира за обилие спринтов и коротких контактных гонок, но на старте российского сезона в Вершине Теи и Тюмени тоже не много разнообразия. Пока были либо спринты, либо разделки. Хоть Александр Легков и говорит, что «можно наслаждаться техникой и секундами», для широкой публики, которая выбирает не между лыжами и биатлоном, а лыжами и, допустим, шоу «Четыре свадьбы», исследование нарядов женихов и банкетов подшофе выиграет. ЗОЖ требует, так сказать, талантливой пропаганды.

Может, в разделках укорачивать гандикапы между стартующими до 15 секунд? Телевидению точно понравится.Тем более что результаты в них тоже весьма похожи.

Большунов помог Коростелеву

Еще один неоднозначный фактор — доминирование Большунова, как «Зенита» в футбольной премьер-лиге или Ферстаппена в «Формуле-1». Это, разумеется, не проблемы чемпиона, но такими темпами федерации нужно думать о каком-нибудь правиле с подвешиванием гирь к ногам лидера общего зачета вместо вручения желтой майки.

Потому что в разделке в Тюмени, которая собрала на трибунах человек 100, Александр снова легко выиграл — и не только выиграл, а привез за собой на третье место Савелия Коростелева. Будь Сан Саныч на несколько секунд побыстрее — привез бы на второе. Если результаты гонки во многом зависят от твоего «посева» относительно Большунова — согласитесь, это о многом говорит. Конечно, не в упрек Коростелеву, который продержался за Александром полгонки и завоевал бронзу своей техникой и секундами. Я бы сдох, попытавшись держаться за Большуновым, через пару секунд. А он даже время от времени вставал вперед и шел параллельно.

Серебро завоевал Артем Мальцев, проигравший победителю 27 секунд. Но гораздо интереснее было последить за Иваном Горбуновым, которому до медали не хватило немного. Парню из Татарстана 24 года, уже прилично, но до этого на больших соревнованиях он блистал только в командных видах — медаль в эстафете на «Чемпионских высотах», серебро в командном спринте на чемпионате России. На старте этого он стал брать медали и в личных гонках — вторым был в Вершине Теи в спринте личном, сейчас обошел половину нашей элиты вроде Мельниченко, Червоткина и Спицова. Хотя понятие элиты в российском спорте теперь относительное и растяжимое.

Вероника Степанова. Фото Федерация лыжных гонок России

У Степановой — тоже серия

У Большунова на старте сезона четыре победы из четырех, причем в Хакасии на первом этапе он выигрывал у соперников по шесть секунд, а сейчас под полминуты. У женщин нечто похожее, только в меньших масштабах. Женская гонка была такой же по километражу, и это для России нечастая ситуация — хотя в календаре таких гонок будет все больше, например, на спартакиаде планируется, что женщины даже побегут марафон на 50 километров.

Но интереснее 10-километровка оказалась тем, что все лидеры стартовали в самом конце огромного 116-человекового списка. Ну, на самом деле не все — Наталья Непряева, которая нынче Терентьева, и Татьяна Сорина, которая досель Алешина, этап пропускают по состоянию здоровья. А еще одна претендентка на медали — Алина Пеклецова — вообще пропускает этап в Тюмени по странной причине — из-за участия в сборе юниорской команды в Увате.