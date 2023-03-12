«Вы ненормальный? Не спешите с чемпионатом России». Вяльбе, Большунов и Непряева открыли новый лыжный центр

Лыжно-биатлонный комплекс «Мирный» в Казани дебютировал шоу-гонкой чемпионов.

Лыжные гонки. «Олимпийские надежды». Казань

Женщины. Командный спринт

1. Команда Христины Мацокиной — 14,59,11

2. Команда Анны Грухвиной — 15,01,21

3. Команда Анастасии Доценко — 15,02,88

4. Команда Натальи Непряевой — 15,20,82

Мужчины. Командный спринт

1. Команда Александра Терентьева — 12,39,26

2. Команда Сергея Ардашева — 12,39,35

3. Команда Антона Тимашова — 12,41,41

4. Команда Алексея Червоткина — 12,45,05

В Казани 12 марта открылся новый лыжно-биатлонный центр «Мирный». Номинально он находится в черте Казани, но по факту в одноименном городском поселке на окраине столицы Татарстана. Расположение — одна из главных проблем объекта, на которую указывала Елена Вяльбе и другие высокие гости на открытии. Однако при строительстве стадиона он несколько раз мелькал в неприятных скандалах, поэтому главной интригой было — как руководство объекта и местной федерации лыжных гонок их устранили. Бонусом шла шоу-гонка в формате командного спринта, где вместе с именитыми чемпионами выступали дети. И на удивление развлекательный старт подарил неплохую интригу и яркую развязку.

Сложности при открытии

Многие слышали о том, что Казань — называют спортивной столицей России. А может и больше — всей Восточной Европы. Действительно, здесь есть условия для стартов любого уровня практически по любому виду спорта. Но заниматься биатлоном было нельзя. Мало того, в Казани долго не было и нормального лыжного стадиона, однако если лыжники могут заместить отсутствие полноценной инфраструктуры небольшими трассами или лесными прогулками, то вот без стрельбища биатлон — не биатлон. Разговоры о строительстве крупного лыжно-биатлонного центра в столице Татарстана шли давно, но постоянно упирались либо в отсутствие финансирования, либо в локальные войны между федерациями лыжных гонок республики и федерацией биатлона. С мертвого места ситуацию сдвинула только Специальная Олимпиада.

Изначально она была запланирована на январь 2022 года. Затем из-за коронавируса Игры отложили до 2023-го, а вместе с тем и отложили завершение строительства объекта. После событий февраля прошлого года о международной Специальной Олимпиаде в Казани речь и не шла. Сроки строительства сдвигались, планы упрощались, при этом сметы только росли. Техническое открытие было летом 2022-го, а спустя месяц после проливных дождей асфальтовое покрытие трассы буквально поплыло. Ямы и вскрывшийся грунт вынудили вновь закрыть объект.

Фото vk.com/lbk_kzn

Плохо без гостиницы

Завершить стройку хотели к началу зимнего сезона и даже провести здесь один из этапов Кубка России. Однако по факту официальное открытие проходит в середине марта. И судя по всему, у представителей Всероссийской федерации лыжных гонок России до сих пор есть вопросы к объекту и весьма серьезные. «Вы ненормальный что ли? — эмоционально отреагировала президент ФЛГР Елена Вяльбе на вопрос казанского журналиста о перспективе провести здесь, в «Мирном», чемпионат России на будущий год. — Комплекс соответствует всем нормам. Но такого не бывает, что сегодня мы построили стадион, а уже завтра проводить здесь чемпионат страны. Хотите всего и сразу». Главная претензия Вяльбе — строители успели только со спортивной инфраструктурой, но не стали уделять должного внимания околоспортивной составляющей. На стадионе нет ни пресс-центра, ни полноценных медицинских комнат. Но главное — нет объектов для размещения спортсменов.

«Здесь на объекте своей гостиницы нет, до города надо ехать, а по стандарту должно быть не больше 20 минут. Так что не мечтайте сразу увидеть здесь чемпионат страны. Все постепенно», — сказала Вяльбе. Правда, Елену Валерьевну тут же поправил президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев. Он уверяет — через два года у лыжного комплекса будет своя гостиница. Учитывая возможности Фардиева и его трепетное внимание к лыжам в республике, в это можно поверить. Важно было услышать и мнение спортсменов. Бета-тестерами для стадиона стали лыжники — биатлонистов на свой праздник Ильшат Шаехович приглашать не стал. Но вряд ли кто расстроился, при всем уважении к стреляющим ребятам в биатлонной сборной фигур масштаба Александра Большунова и Натальи Непряевой у нас нет.

Фото vk.com/lbk_kzn

Непряева заняла последнее место, а Терентьев выгрыз победу на финише

На фоне Большунова и Непряевой Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Андрей Ларьков и другие просто терялись — все стояли за автографами именно к Александру и Наталье. Непряеву просили о фотографии так активно, что она даже высказала претензии по этому поводу. «Автографы — это, конечно, приятно, но не все, к сожалению, понимают, что мне иногда надо размяться перед стартом, — жаловалась на назойливость детей олимпийская чемпионка в команде. — Я не могу без остановки только стоять и фотографироваться, раздавать автографы. После финиша — пожалуйста. Я стараюсь никому особо не отказывать. А перед стартом я нацелена на гонку и мне не до автографов и фотографий». Большунов от фото не отказывался, правда, отказался от выхода на трассу. Александр приболел после «Чемпионских высот» в Малиновке и на «Олимпийские надежды» в Казани сил не нашел.

Изначально трехкратный чемпион Олимпийских игр планировал лететь в Татарстан на все выходные и сначала выступить в лыжном марафоне — на своей коронной дистанции . Однако снялся с гонки буквально за сутки. На командный спринт в «Мирный» приехал, но отказался участвовать уже перед самым стартом. «Когда проводишь гонки в болезненном состоянии, это потом не очень хорошо для организма», — разумно заметил Большунов. А вот участница Игр-2022 в Пекине Христина Мацокина нашла в себе силы и на марафон, и на спринт. В субботу в Юдино Мацокина стала лучшей на дистанции в , а в воскресенье привела к победе свою четверку в спринте. Формат гонки был простой — дети меняются каждый этап, а с ними чередуется именитый спортсмен. Любопытно, что у девушек последней стала команда Непряевой. А у мужчин вновь показал свои лучшие спринтерские качества Александр Терентьев — призер Пекина вырвал победу у Сергея Ардашева на финише.