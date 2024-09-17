Клебо соскучился по россиянам и ждет новых дуэлей с Большуновым. Но в России не верят в искренность слов Йоханнеса

Норвежец хочет возвращения российской сборной.

Стартующий лыжный сезон станет уже третьим подряд в условиях международной изоляции для российских и белорусских лыжников. И не сразу скажешь, кто больше от этой изоляции страдает. С одной стороны, вынуждены вариться в собственном соку наши спортсмены, с другой — не хватает конкуренции иностранцам. В последние годы большинство турниров представляли собой матчевые встречи России и Норвегии, особенно в дистанционных гонках у мужчин. Только теперь норвежцы остались без главных соперников. И вот уже Йоханнес Клебо говорит, что ждет нормализации ситуации и возвращения российской сборной. Но почему ему не верят в нашей стране?

« Хочется их скорейшего возвращения»

Российские лыжники привыкают к соревнованиям после отпуска и летних сборов — в Тюмени вовсю идет чемпионат страны по лыжероллерам. Иностранные звезды тем временем еще на сборах. Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо, к примеру, сейчас в американском штате Юта. Там он встретился с журналистами, где среди прочего высказался о возможном возвращении россиян на международную арену. И ответ Йоханнеса удивил — он ждет подобного развития событий как можно скорее.

«Мы провели много гонок, в которых было трудно победить. Естественно, хочется их скорейшего возвращения», — сказал Клебо. Правда тут же добавил, что есть в мире вещи куда важнее, чем спорт, поэтому он принимает текущую ситуацию. Норвежец мечтает, чтобы вооруженный конфликт на Украине завершился скорейшим образом, в мире наступила политическая нормализация — и вот тогда уже появится почва для приглашения российской сборной на чемпионат мира и другие крупные старты.

«Я не знаю, какое будущее ждет российский лыжный спорт. У меня нет ответов на вопросы, когда они вернутся и какой будет их уровень», — продолжил Йоханнес, при этом отметив, что по возможности следит за российскими турнирами.

Весной 2022 Клебо был одним из главных апологетов отстранения россиян и сейчас он не видит расхождений со своей позицией. И все же он искренне скучает по соперничеству с Александром Большуновым и другими российскими лыжниками и надеется, что они найдут в себе силы продолжать тренировки с прежней мотивацией даже в текущих условиях. При этом лично он ни с кем из нашей сборной не общается. Причина в языковом барьере — Клебо помнит, что мало кто из россиян владел английским языком, и он не уверен, что за последние два года в этом плане что-то изменилось.

Дмитрий Губерниев. Фото Зураб Джавахадзе, Известия

Легков и Губерниев резко ответили норвежцу

Тем не менее почву для заочной дискуссии Йоханнес запустил. «Нечего было так много говорить про то, чтобы нас не допускать. Пускай скучает, — не скрывает своих эмоций в разговоре с «СЭ» олимпийский чемпион Александр Легков. — Пускай все спортсмены объединяются и доносят миру, что надо российских спортсменов допускать до соревнований. Тогда наши приедут и будет соревноваться». В реалистичность подобных инициатив Легков не верит. Он полагает, что на первый план выходит политическая конъюнктура, а она в зимних видах спорта куда менее расположена к России, чем в летних дисциплинах, где постепенно удается получить хотя бы нейтральный статус и претендовать даже на Олимпиаду. И все же давление со стороны самих атлетов может сыграть свою роль и дать хотя бы стартовый импульс для подобных обсуждений. Ведь на текущий момент вопрос даже не стоит на повестке дня.

Не менее резко ответил Йоханнесу и комментатор Дмитрий Губерниев. «Это бла-бла и вранье. Если Клебо соскучился, то пусть напишет запрос в норвежскую федерацию с вопросом «где русские?», — заявил он в беседе с «СЭ». — А так это все сотрясание воздуха. Соскучился он... это называется «пожалел волк кобылу». Соскучился, значит, бейся, чтобы у тебя соперники были хорошие».

Губерниев напоминает, что недавно Норвегия закрыла сухопутную границу с Россией — до недавних пор пограничный пункт в Мурманской области был единственным возможным коридором для россиян в Европу. От Клебо Дмитрий ждет четкой гражданской позиции, а не пустых разговоров в СМИ, которые ничего не меняют. Хотя, с другой стороны, мнение одной из главных звезд современных лыжных гонок серьезно влияет на общественные настроения, полностью игнорировать которые Международная федерация лыжных гонок не может.

Фото Global Look Press

Слова Клебо про россиян можно разыграть в свою пользу

Спокойнее прочих на слова Йоханнеса отреагировал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. Он видит в текущей позиции норвежца позитивные сдвиги, на которые и стоит обращать внимание. «Спортсмены высказывались и раньше. Просто им не давали возможности высказаться громко. Были достаточно жесткие репрессии, корпоративная этика не позволяла говорить то, о чем они думают. Все это видят, все это понимают. На сегодняшний день политика отходит на второй план. Поэтому и спортсмены выступают за то, чтобы россияне вернулись на международную арену», — сказал Бородавко «СЭ».

Вместо того чтобы наседать на Клебо, ситуацию, наоборот, нужно использовать в своих интересах. Не требовать от него единолично повлиять на все руководство Международной федерации лыжного спорта (FIS). А, например, пригласить на совместный старт. Как вариант, на нейтральной территории — например, в Казахстане или Китае. Только представьте себе матчевую встречу между лучшими норвежскими и российскими лыжниками в предместьях Медео в Алматы или на олимпийских объектах Пекина.

Конечно, и тут найдутся недовольные самим фактом контакта с россиянами в текущих политических обстоятельствах, но стоит хотя бы попробовать. И не давить с нашей стороны, ведь многие заявления руководства Федерации лыжных гонок России не помогают выстраивать отношения с иностранцами. Сейчас нам точно не стоит рвать контакты с человеком, который постепенно может стать нашим союзником. Тем более со звездой калибра Клебо. Ведь, по существу, текущая ситуация и правда не идет на пользу никому, ни нашим лыжникам, ни норвежцам, ни тем более FIS. Лыжные гонки и до 2022 года были в кризисе, а сейчас этот вид спорта переживает тяжелые времена. Так может, стоит объединиться ради общего дела?