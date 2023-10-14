Клебо передумал бойкотировать Кубок мира. Звездный норвежский лыжник умерил финансовые аппетиты

Пятикратный олимпийский чемпион достиг компромисса с норвежской федерацией.

Самый титулованный лыжник современности Йоханнес Клебо все же выступит на Кубке мира сезона-2024/25. Норвежец после многомесячных переговоров и резких публичных комментариев подписал контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии. Но при этом, похоже, конфликт звездного лыжника и влиятельной организации не удалось погасить окончательно — скорее, это вынужденное перемирие.

Длительный конфликт

Конфликт Клебо и федерации продолжается уже не первый год, но в горячую фазу он вошел около шести месяцев. Пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира сперва отказался от места в сборной Норвегии, предпочтя индивидуальную подготовку, а затем и не захотел подписывать контракт, без которого ему закрывался путь на этапы Кубка мира в сезоне-2023/24.

Фото Global Look Press

Причины такого демарша Клебо в целом были понятны — Йоханнес, будучи суперзвездой, сам способен обеспечивать собственную подготовку, при этом на лучших для себя финансовых условиях за счет личных спонсоров. Кроме того, на самоподготовке он получал столь важную свободу.

В конце сентября выяснилось, что противоречия между Клебо и норвежской федерацией по-прежнему не удается разрешить. Ведь даже при подготовке вне сборной у лыжника должно быть соглашение с федерацией, чтобы представлять страну на этапах Кубка мира. А Йоханнеса не устраивал предложенный ему жесткий график. В частности, он требовал дополнительные девять дней во время сезона, в которые он будет свободен от соглашения. Ну и, понятно, финансовый вопрос также находился на повестке.

«Я хочу иметь ясность относительно того, когда я, Йоханнес Клэбо, являюсь частным лицом, а когда я нахожусь в сборной. Для меня эти девять дней стали символом того, что это важно для меня», — злился звездный норвежец в интервью NRK. Он, как и два знаменитых норвежских горнолыжника Лукас Браатен и Александр Омодт Кильде, хотел играть по своим правилам или как минимум требовал компромисса.

При этом Клебо давал понять, что при необходимости готов вообще целиком пропустить Кубок мира 2023/24 годов, полностью сконцентрировавшись на подготовке к чемпионату мира-2025. В таком случае он вполне мог бы спокойно тренироваться и участвовать в гонках достаточно популярной марафонской серии Ski Сlassics, где можно увидеть немало звезд недавнего прошлого. Правда, сам Йоханнес — звезда в самом соку, но это его не смущало. «В худшем случае я присоединюсь к команде Петтера Нортуга в Ski Сlassics», — объяснил он TV2 свой запасной план.

Фото Global Look Press

Продолжение следует?

Вряд ли добавлял Йоханнесу энтузиазма и скандал вокруг персонального сервисмена лыжника Фруде Педерсена, которого уволили из сборной. Сам Педерсен рассказывал о похищениях одной из лучших пар лыж Клебо перед одной из гонок ЧМ, издевательствах и запугивании. В общем, можно понять, что атмосфера внутри команды была далека от идеала.

В свою очередь менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг уверял, что Клебо предложены условия лучше, чем лыжникам национальной команды. В частности, ему были готовы предоставить семь выходных дней, но он, мол, хотел дополнительно еще восемь выходных. Кроме того, существовали сложности и со спонсорами — в начале октября Клебо заключил личный контракт с сетью супермаркетов, которая является прямым конкурентом сети супермаркетов, спонсирующей сборную.

При этом лыжник уверял, что дело не в деньгах. Вернее, не только в деньгах. «Мы живем в 2023 году, и у нас не может быть соглашения образца 1980 года. Это невозможно. Нужно обновляться. Способность и мотивация мыслить по-новому — это то, чего больше всего не хватает», — цитировал его VG буквально на днях. Но все же то ли в федерации внезапно начали «мыслить по-новому», то ли Клебо блефовал по поводу пропуска Кубка мира, то ли удалось найти компромисс, но стороны все же ударили по рукам.

«Худшим в переговорном процессе были все обвинения в жадности и в том, что дело было в деньгах... Это абсолютно неверно. Мне очень не понравилась ложь, которая распространялась о процессе переговоров», — приводит слова Йоханнеса TV2. В свою очередь Бьервиг выразил после подписания контракта с Клебо радость и дал понять, что «все закончилось стандартным соглашением о представительстве». Однако пока нет подробностей, получил ли Йоханнес столь важные для себя дополнительные выходные и «окна» для рекламы личных спонсоров. В любом случае в лыжном мире наверняка очень рады, что после потери (вернее, отстранения вместе со сборной России) Александра Большунова Кубок мира не лишится и еще одной суперзвезды. По крайней мере, в ближайшем сезоне. Но продолжение конфликта Клебо и федерации наверняка еще последует.