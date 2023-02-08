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Лыжные гонки

Сегодня, 13:00

«Я бы и сейчас все отдала, чтобы сняться в Playboy». Честное интервью Юлии Чепаловой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Юлия Чепалова.
Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин
Юлия Чепалова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
Юлия Чепалова.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
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Трехкратная олимпийская чемпионка — о проблемах российских лыж, Большунове и Устюгове и жизни на Дальнем Востоке и Севере.

Юлия Чепалова — одна из величайших наших лыжниц, которая сумела выиграть золото на трех разных Олимпиадах подряд. Однако публично она появляется в медиаполе не так часто. На этапе Кубка России в Сыктывкаре участвовала в церемониях награждения, но интервью дает нечасто. Корреспондент «СЭ» встретился с легендарной спортсменкой, которая сейчас занимается сразу тремя видами спорта — лыжными гонками (Чепалова — советник президента ФЛГР и президент федерации Хабаровского края), акробатическим рок-н-роллом (как президент федерации в Коми) и спортивной борьбой (как член попечительского совета хабаровской федерации).

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Если Сыктывкар станет мегаполисом, люди испортятся

— Юлия, мы с вами говорим в Сыктывкаре. Вы здесь живете на постоянной основе, так понимаю?

— Да. И каждые три месяца летаю в Хабаровск по делам, так как являюсь президентом Федерации Хабаровского края по лыжным гонкам.

— Нравится здесь жить? Я со многими в Коми говорил, и настроение у многих, если честно — «пора валить».

— Если брать Сыктывкар, он развивается, но маленькими шажочками. Все отсюда все равно не уедут. Пусть он развивается медленно, чем станет мегаполисом и люди испортятся. Здесь они отличаются, больше похоже на атмосферу в деревне. Поэтому да, мне очень комфортно и нравится. Все доступно, в десяти минутах.

Ну и для занятий лыжными гонками здесь точно есть перспектива. Хотя базой можно назвать только одно место — комплекс Раисы Сметаниной, где мы находимся. В городе полноценной базы, по сути, нет, я сама узнала об этом недавно. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, но пока так.

— Это как? Коми же столица лыж вроде бы.

— В Сыктывкаре есть «Динамо», трасса есть, но пока вся детская база — это старый двухэтажный деревянный дом. Инвентарь в нем какой-то есть, но что может там поместиться? А это большая лыжная республика, если подумать. Слава богу, под новую базу выделена земля, она в проекте, нынешние трассы готовят ежедневно. Но городу нужно место для занятий лыжами, потому что туда бы ездили дети со всех школ. Если родитель безбашенный, он будет возить ребенка и днем и ночью за город. А вообще в Сыктывкаре рассуждают так: если до места больше 10 минут, это уже край, очень далеко. Ты говоришь родителям: «А что делать московским детям, питерским, которые по полтора часа на электричке едут? А здесь вы 20 минут на автобусе не можете доехать». Опасения родителей понятны — «я его вечером одного не отправлю», но все же.

— А у вас есть с этим проблемы? Могут на улице подойти гопники?

— Да мне кажется, в любом городе родитель будет опасаться отправлять ребенка одного.

— А со скольких лет можно ребенку одному ездить, по-вашему? Рано или поздно он же должен это будет делать.

— У меня пятеро детей, я их буду всю жизнь возить, наверное. (Смеется.) Но тут есть ребята, которым по 10 лет и они сами добираются.

— Зато самостоятельные.

— Но для меня как для мамы всегда будет риском отпустить ребенка.

Юлия Чепалова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юлия Чепалова.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Верю, что акробатический рок-н-ролл станет олимпийским видом спорта

— Про лыжи поговорили, давайте про акробатический рок-н-ролл. Он станет олимпийским видом когда-нибудь?

— Планировали в 2024 году даже его внести, но не сошлось.

— Зато внесли брейкданс. Хотя у вас спорта, может, и побольше.

— Конечно. Это небо и земля. У нас так взлетают, что попробуй поймай обратно. Просто... у кого-то лобби сработало лучше.

— Этот вид спорта в России хорошо развивается? Мне кажется, что должны быть деньги по определенным причинам.

— Я завишу от федерации в Москве. Я человек маленький, потихоньку работаю и развиваю у нас в регионе. Хотя с этим спортом связана давно — мои дочери с него начали свой спортивный путь. Сейчас участвую в проведении и организации в начале апреля первого масштабного турнира в регионе, хочу сделать из этого большой праздник в Сыктывкаре. Но деньги у нас в основном родителей, единомышленников, где-то моя поддержка. Он развивается, включена дисциплина «концерт», в ней больше шоу.

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— Ваша миссия — чтобы он стал олимпийским? Или просто развить его в России?

— Сложно его развить, очень трудно всех привлечь. Здесь люди тяжелые на подъем, да и сейчас такая обстановка, что приходится затягивать пояса. Но я верю, ситуация в мире улучшится, и акробатический рок-н-ролл будет олимпийским.

— У вас сейчас больше лыж в жизни или рок-н-ролла? Или вообще детей и семьи?

— Я сейчас вошла в такой возраст, когда дети подросли, я свободна и могу заниматься собой. Тропа так натоптана, что все знают, куда идти. Я бы сказала — 80% лыжи, 20% акробатический рок-н-ролл.

Юлия Чепалова. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Юлия Чепалова.
Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

В депутаты меня не звали — такие, как я, там не нужны

— Вы не так часто публично говорите о лыжах, но я читал, что помогаете людям. С инвентарем, снегоходами даже.

— А зачем постоянно говорить? Я не понимаю этого. Да, в Хабаровске по мере возможностей помогаю спортшколам. Выбили строительство большого лыжного комплекса. Я уехала из края в 17 лет, и вот недавно приехала — получается, через 30 лет — и поняла, что все как было, так и осталось. Есть трасса, но стадиона как такового нет. Смотрю — стоит военная палатка брезентовая.

— Зачем?

— Там дети переодеваются! О каких результатах можно говорить, когда нет условий? Если мы хотим развивать спорт, нам надо показать, куда люди приедут. Когда я бегала, представим, ко мне подходят и говорят: «Чемпионат России в Хабаровске». Я бы ответила: «И? Я туда не поеду». Смысл мне тратить время, если я знаю, что там ничего нет?

— Лыжники обращают внимание на условия, когда думают, в каком турнире участвовать, не только на статус?

— Конечно, любой человек будет смотреть. Моя задача — создать условия для детей, чтобы они тренировались в своем регионе. Это проблема для всей страны — у нас вообще не так много мест, где можно проводить соревнования. И мы обсуждали это с Еленой Валерьевной [Вяльбе], когда она приезжала сюда на этап Кубка России.

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— Но выступаем же мы неплохо. Обыватели спросят — а как Большунов и другие тогда выигрывают, если все так плохо?

— Я не говорю, что плохо. Просто у нас есть всего несколько центров по стране, где развиваются лыжи. Все остальные облизываются, но не развиваются.

— Вам никогда депутатом не предлагали стать?

— А я похожа на депутата? (Смеется.) Да нет.

— У вас много идей по развитию, а у нас явление спортсменов-депутатов вообще популярно. Начиная с Шипулина и заканчивая участием в выборах Елены Валерьевны той же. Вы положительно относитесь к спортсменам-депутатам?

— Время покажет их работу. Но если человек взялся за дело, тот же Шипулин, как вы говорите, нужно доводить до конца. Не просто разговаривать. Наверное, почему меня туда и не берут — там же нужно, скажем так, лукавить. А я не буду, я буду доводить дело до конца. Там такие люди не особо нужны. С другой стороны, наверное, что-то делается, эффект есть.

Юлия Чепалова и Елена Вяльбе. Фото Соцсети
Юлия Чепалова и Елена Вяльбе.
Фото Соцсети

Бах оказался не лучше Рогге

— Вы в принципе лыжи смотрите?

— Да, конечно. Кубок России. Кубок мира не смотрю, принципиально.

— Наверняка слышали, что МОК собирается вернуть российских спортсменов, но с условием неподдержки СВО, причем будут индивидуальные проверки. Это позитив в нынешних условиях?

— Ну это бред же.

— Но если спортсмен всю жизнь шел к мечте?

— И что он, продаст страну?

— Допустим, он на этой проверке скажет: «Спорт вне политики, просто хочу кататься на лыжах».

— Мне не нравится такая позиция. Понятно, что решение будет приниматься общее, в том числе Еленой Валерьевной, федерациями. Я всегда ее поддержу, потому что она умные вещи говорит. Но нужно еще будет сто раз подумать перед принятием такого решения.

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— В общем, вы в свое время писали письмо Рогге, а Бах оказался не лучше?

— Вообще нет. Нужно действовать, как они. Смотришь в книгу — видишь фигу. Это позиция Европы и Запада. Они смотрят и все равно делают свое. Это касается и моей истории — ведь суть так никто и не объяснил, зато лидеров сборной, в том числе Женю Дементьева, убрали. И сразу всем легче жить стало (Чепалова была дисквалифицирована из-за антидопингового нарушения, сама она вину не признала. — Прим. «СЭ»).

— Норвежцы нас тоже видеть не особо хотят. Хотя им самим та же Вяльбе не раз задавала вопрос насчет противоастматических препаратов.

— Ой, про это я одно могу сказать — давайте сделаем отдельные соревнования для людей, которые принимают такие препараты. Не стоит забирать места у других. Зато они всегда там будут лидерами, все медали заберут.

— Им на Кубке мира больше нравится.

— Так можно сделать и Кубок мира для них свой. Единственное — геморрой для организаторов. Но можно отдельный зачет в рамках той же гонки. И пусть бегают, не жалко.

Александр Большунов. Фото Global Look Press
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Большунов и Устюгов в итоге будут обсуждать детский спорт

— Если вы советник президента федерации, можете что-то посоветовать — как нам спасать и развивать лыжи, если изоляция продолжится?

— Надо в любом случае мотивировать спортсменов. Но не перегибать палку. Спортсмен привыкает к этому, и сейчас тенденция среди российских спортсменов нового поколения — они не хотят лишний раз распылять силы, считают, что они такие великие и классные, гордые. Мол, не нужно ездить на соревнования малого уровня. Но если мы хотим развиваться и делать шоу, то придется и распыляться на маленькие турниры. Если ты хочешь большую аудиторию, тебе придется приехать в деревню.

Теперь самое главное — действия руководителей этих деревень. И должны быть люди, которые будут грамотно презентовать лыжи. Как в школе — ты принес проект, учитель говорит «вау!». Вот так же надо преподнести лыжные проекты, как блюдо в ресторане. Чтобы в небольших городках было интересно их проводить.

Должно стать больше меценатов, их надо искать. Потому что людям очень сложно расстаться со своими средствами. Я с этим лично соприкасалась. Ты же просто отдаешь деньги без выхлопа в случае спорта. Ну будешь ты на рекламном баннере, и что? Люди спрашивают: «Спортсмены что, ко мне в банк придут деньги класть?» Нет, конечно. Нужно больше шоу действительно, чтобы получалось зрелищно.

— Давайте тут фамилия Губерниева прозвучит. Это же тоже подход, как раз для шоу.

— Отчасти это допустимый подход, да. Для развития что-то надо делать. Не знаем, что сделать? Давайте хоть что-нибудь сделаем!

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— Но с Еленой Валерьевной у них конфликт. Может, им помириться уже?

— У них свои тараканы, они сами разберутся. Я уверена, Елена Валерьевна найдет выход, и все будет нормально. Если чем могу — я помогу.

— Произошедшее между Большуновым и Устюговым привлекло больше всего внимания к лыжам. Вы за такие противостояния со взаимными комментариями или перебор?

— Все комментарии — это эмоции, надо делить надвое. В свое время Мадонна сказала: «Сделай что-то плохое, чтобы о тебе заговорил весь мир». Так что для них это не так и плохо.

— Вы за Большунова или Устюгова?

— Я за Устюгова. (После паузы.) И за Большунова. Они же оба спортсмены. Я тоже была спортсменом. 12 лет я держала мир в страхе, грубо говоря, держала планку мирового лидера. Но ни с кем не ругалась. Я всегда была за. Как в том фильме: «Кто хочет поработать? Я! Кто на песчаный карьер? Я!» И я была на вершине всего, это классное ощущение. Но закончила со спортом, и началась рутина. И в итоге ты приходишь к тому, что вроде бы ты уже не наверху, но зато в миллион раз мудрее. Совершенно другой человек. И все, что происходит сейчас у них, тоже придет в точку, когда мы будем вместе сидеть и беседовать, мол, надо помогать детскому спорту.

— Вы бы со своей новой мудрой позиции поменяли что-нибудь в карьере?

— Совершенно ничего. Я рада тому, как все прошло, что меня не сломало, не подкосило, не задрался нос, никаких резких высказываний у меня не было. Если что-то я не так сказала — простите! Это были эмоции. И я рада, что могу позволить себе сейчас говорить без чувства вины.

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— Про вашу дочь Олесю Ляшенко вы говорили пару лет назад, что надо еще посмотреть, закрепится ли она в лыжах. Закрепилась, кажется. Каковы ее перспективы в сборной?

— Олеся идет своим чередом, потихонечку. Зачем гнать коней? Тем более если мы невыездные. Участвовала сейчас в турнире в Белоруссии, довольно успешно.

— У нее не было западения мотивации? Мол, ну это все, раз Кубок мира не светит.

— Нет. Потому что это дело характера и того, в какой семье она живет. Я уверена, что у нее даже мысли такой нет. Тем более сейчас Азиатские игры еще пройдут, мне кажется, постепенно обрастем контактами, и все будет даже очень классно.

— В Хабаровске с китайцами никаких соревнований не организовывают?

— Все будет, думаю. Просто это дело времени.

— Вообще чувствуется китайское влияние в вашем регионе? А то в Благовещенске, когда видишь небоскребы через реку в Китае и у нас...

— Беду бедовую? Знаете, да все будет нормально. Конечно, влияние Китая растет. Знаю истории, когда на Дальний Восток приезжали женщины, да и мужчины, чтобы выйти замуж или жениться и гражданство получилось. Прямо семьями и кланами выезжали.

Юлия Чепалова. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Юлия Чепалова.
Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Почему говорят, что эротические фотосессии — это плохо?

— Если позволите, несколько глупых вопросов напоследок про вас. А вы правда слесарь контрольно-измерительных приборов?

— И автоматики.

— Прямо детали обрабатывали?

— Так получилось, что я уже школьницей много ездила, и меня после восьмого класса попросили, и я доучивалась в СПТУ. Оттуда выходила с образованием. Практику на станке проходила, да. Но я до сих пор помню, как стояла, смотрела... Наверное, это не мое. (Смеется.)

— Еще один интересный эпизод — вы же снимались в Playboy? Если условная Вероника Степанова снимется, это же хорошо?

— Честно — я бы сейчас все отдала, чтобы еще раз сфотографироваться в Playboy. Классный опыт. Я иногда в лицо детям своим тыкаю этот журнал и говорю: «Смотрите! Какая красота была!» Что касается Вероники — у нее просто особенный характер, не надо искать плохое в ее поведении. Просто своеобразный человек.

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— Обидно, что у нас в культуре есть такой момент — чего она там фоткается, пусть бегает!

— Да-да. Нельзя, ай-яй-яй, как можно! Но это просто нужно делать. Когда придет время, какое будет счастье все это наблюдать. Я и в Maxim снималась, и в Швейцарии в крутом журнале, и в GQ. Бешеные фотографии. Если это красиво, эстетично, почему нет?

— И последнее — эвенкийские корни. Они же у вас есть? Ваш прадед открывал Шантарские острова, пишут. Для вас это что-то важное или просто строчка в «Википедии»?

— Что есть, то есть. Из эвенкийского у меня, правда, разве что скулы. (Смеется.) Но да, бабушка с дедушкой жили в деревне. Что мне привили... Вышивать бисером. И что у меня осталось до сих пор — люблю заниматься мелочами, мелкими вещами. Сестра шьет для девчонок костюмы, а обклеиваю стразами я. Мне это нравится. Вот эту тягу к рукоделию дали предки.

— Вы сейчас счастливы?

— Абсолютно. Представляете — у меня пятеро детей, все живы-здоровы, отличные отношения со всеми. У меня муж классный. Дед у нас здоровый, тренирует до сих пор. Живу хорошо, машина, работа есть, занимаюсь любимым делом. У меня есть собака, кошка, даже они ладят. Все, о чем девочка могла мечтать, есть. Почему я должна говорить, как все плохо? Да, бывают плохие моменты. А у некоторых бывает еще хуже. Все познается в сравнении, надо суметь это понять.

Александр Большунов
Сергей Устюгов
Юлия Чепалова
МОК
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