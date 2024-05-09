Могут ли Большунов и Устюгов в новом сезоне выступать за одну команду? Отвечает Евгений Дементьев

Президент Федерации лыжных гонок Югры — о селекции сборной региона.

За последние пару сезонов сборная Архангельской области по лыжным гонкам собрала у себя настоящую дрим-тим. Однако в апреле из-за скандала с трассой в Малиновке проект покинул главный инвестор Владимир Буторин, и команда осталась без финансирования. Стало понятно, что Александру Большунову, Александру и Наталье Терентьевым, Веронике Степановой и другим звездам теперь нужно искать новый регион. Пока официальных объявлений, куда отправятся топы наших лыж, не было.

Одним из вариантов для Большунова и Коростелева называли сборную Ханты-Мансийского автономного округа. Но глава ФЛГР Елена Вяльбе назвала такую версию нереальной. «Давайте не будем обсуждать то, чего не произойдет. Ни в какой Ханты-Мансийск эти спортсмены не поедут. Я не знаю про Степанову, но двое мужиков (Коростелев и Большунов) — точно нет. Нечего об этом говорить и комментировать», — приводит слова Вяльбе «Советский спорт».

Сейчас сборная ХМАО, по сути, держится на одном спортсмене — Сергее Устюгове. Других звезд в команде нет. «СЭ» поговорил с президентом Федерации лыжных гонок Югры, олимпийским чемпионом Евгением Дементьевым о том, не хотят ли они все-таки усилиться.

Сергей Устюгов. Фото Global Look Press

Архангельская область показала, что не совсем правильно работать таким образом

— Сейчас в лыжных гонках пора переходов. В Югре какие-то изменения в составах планируются?

— Пока не хотелось бы их озвучивать, потому что пока все в переговорном процессе. Мы хотели бы усилиться, но не взрослым составом, а более молодым. Хотим решить эту задачу.

— Распадается команда Архангельской области. Не пытались из этой сборной кого-то к себе позвать?

— Архангельская область показала, что не совсем правильно работать таким образом. Поэтому у нашей окружной команды немножко другие задачи. На сегодняшний день у нас есть Сергей Устюгов, который решает вопросы во взрослом спорте. Хотелось бы, чтобы весь молодой состав, глядя на него, подтягивался. Усиливаться, грубо говоря, такими же спортсменами, как Сергей Устюгов, не видим смысла. У нас Сергей здесь родился, вырос. Это, наверное, самый лучший пример для ребят, которые родились и растут у нас в округе.

— Как смотрите на текущее положение в лыжных гонках, когда формируются такие мощные сборные, у которых много неродных спортсменов? У вас тоже можно вспомнить в команде Легкова, но костяк все же состоял из уроженцев ХМАО.

— Наверное, у нас была правильная селекция. Тогда происходило становление лыжных гонок в округе. Те руководители, те тренеры, которые принимали решения, взвешенно подходили к этому вопросу. Они приглашали тех спортсменов, которые могли бы проронить ростки, чтобы взошли свои спортсмены. За это им отдельное спасибо. Того же Легкова в команду ХМАО пригласили молодым юниором и помогли ему в дальнейшем росте.

— Вам не обидно, что такие дрим-тимы собираются?

— Да, конечно, хотелось бы собирать эти сливки, пригласив топовых спортсменов, но саму задачу развития лыжных гонок в Югре это не решит. У нас северный регион. Он живет лыжными гонками, традиции сильные. Поэтому мы привыкли, что нас свои спортсмены радуют.

— Лет восемь назад у Хант была мощная команда, но сейчас не всегда набирается боеспособный состав на эстафету. Почему так?

— Проблемы кадровые. У нас средний возраст тренерского состава — 50 плюс. Молодежь не особо хочет в Ханты-Мансийске работать. Хотя в округе материально-техническая база везде хорошая.

Сергей Устюгов. Фото из соцсетей Сергея Устюгова

Устюгов сам принимает решение, когда и сколько бегать

— Сейчас в профессиональном спорте все держится на Устюгове?

— Да, на сегодняшний день он закрывает этот возраст.

— Приходится ли его уговаривать не завершать карьеру?

— Нет, таких проблем не испытываем. Он сам принимает решения, когда и сколько бегать. Для нас хорошо, что он пока держится на таком уровне и принимает такое решение.

— Не дается ли ему слишком много свободы? Он где-то выступает, где-то не выступает.

— Нет. Мы понимаем, что у него свои задачи. Наша основная задача, чтобы молодежь, глядя на него, росла. На самом деле это большой плюс для команды.

— Как думаете, сколько еще он пробегает? И что будет, когда он уйдет?

— Здесь сложно говорить. Однозначно хотелось, чтобы все у него было без травм и чтобы получал удовольствие. Чем больше он будет получать удовольствие, тем больше нас будет радовать.

— На прошлом чемпионате России он говорил, что задумывается о завершении. Тогда Сергей сказал, что ждет предложение о работе от Федерации лыжных гонок Югры.

— Насколько я помню, не от федерации, а от руководства региона. На самом деле, полностью не посвящен в его планы. Уверен, что если изъявит желание трудоустроиться в Хантах, то однозначно не останется без работы.

— Вы об этом не общались?

— Нет. У него пока нет такой цели, и он не поднимает эти вопросы.

— На том чемпионате Елена Вяльбе сказала, что Сергею с его характером будет сложно найти работу после спорта. Кем вы видите его?

— Соглашусь с Еленой Валерьевной. Здесь вопрос не в том, кем я его вижу, а кем он сам себя видит. Как бы мы ни хотели, он сам принимает решение. Это его основная черта.