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Сноуборд

Сегодня, 18:00

Экс-сноубордистка Заварзина рассказала о трудностях жизни в Лондоне

Алена Заварзина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бронзовый олимпийский призер в сноуборде Алена Заварзина поделилась впечатлениями от жизни в Лондоне.

Россиянка завершила карьеру в 2018 году, после чего уехала в столицу Великобритании учиться в колледже дизайна Central Saint Martins, который является подразделением Лондонского университета искусств.

«Есть проблема с поиском работы. Наверное, это прозвучит ужасно, но я уже думала: может, поискать работу под псевдонимом? Чисто провести эксперимент. Все говорят, что не обращают внимания ни на имя, ни на цвет паспорта. Но когда приходишь к рекрутерам, они читают твою фамилию и первым делом спрашивают: «Есть разрешение на работу?» Людям не с русской фамилией таких вопросов не задают.

Хорошо бы найти работу. Скажу честно, у меня из-за этого депрессия. Плюс так получилось, что из-за санкций мои накопления заблокированы. И я живу с 2022 года здесь как собака, буквально от зарплаты до зарплаты. Вообще не планировала оказаться в такой ситуации», — цитирует Заварзину Sports.ru.

35-летняя экс-спортсменка также является чемпионом мира и серебряным и бронзовым призером мировых первенств по сноуборду. С 2011 по 2021 год была замужем за россиянином американского происхождения, 2-кратным олимпийским чемпионом в составе сборной России Виком Уайлдом.

Вик Уйалд и&nbsp;Алена Заварзина. Главная история любви Сочи: Заварзина и Уайлд — от русской свадьбы до развода со сменой стран

Источник: Sports
Алена Заварзина
Сноуборд

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