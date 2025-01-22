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Сноуборд

Сегодня, 13:55

Глава Федерации сноуборда России считает, что кандидат в президенты МОК Элиаш хорошо относится к России.

Владислав Маслов
Корреспондент
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Глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров считает, что президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш положительно относится к России.

Элиаш на правах кандидата на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) высказался за допуск россиян и белорусов в нейтральном статусе.

«Этот человек в принципе относится позитивно к нашей стране, и, мне кажется, он зла нам точно не желает. На последнем конгрессе FIS это ощущалось. А так мне сложно прогнозировать, что будет. Контакт непосредственно с нашим департаментом по сноуборду мы поддерживаем. Мы знаем, что происходит у них, общаемся по рабочим моментам, правилам, обсуждаем. Ждем, все надеются, что мы вернемся», — сказал Тихомиров ТАСС.

Россияне отстранены от турниров FIS с 2022 года.

Источник: ТАСС
МОК
Сноуборд
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