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Сноуборд

Сегодня, 11:23

Получившая травму головы сноубордистка Косова надеется вернуться в спорт

Алина Савинова
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Максим Халин, тренер сноубордистки Екатерины Косовой, сообщил, что россиянка надеется вернуться в спорт. Она пропустила минувший сезон из-за травмы головы, которую получила на турнире в США.

«Екатерина в прошлом сезоне не выступала, она посвятила все это время восстановлению. Спортсменка еще перед Олимпиадой в Пекине во время выступления на американском этапе Кубка мира сильно ударилась головой, после чего стала испытывать проблемы со здоровьем. На Олимпиаде она опять упала, после чего плохо себя чувствовала. Косова, как и многие другие наши спортсмены, уже потеряла надежду на скорое возвращение на международные старты. Однако она рассчитывает восстановиться и возобновить выступления на российских турнирах», — приводит ТАСС слова Халина.

27-летняя Косова является неоднократной чемпионкой России, победителем и призером этапов Кубка Европы. На Универсиаде 2019 года в Красноярске она стала третьей в слоуп-стайле.

Источник: ТАСС
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