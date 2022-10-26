Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сноуборд
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Сноуборд

Сегодня, 16:06

Президент федерации сноуборда России: «Уайлд еще сможет отобраться на Олимпиаду-2026 в Италии»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров поделился мнением о двукратном олимпийском чемпионе Вике Уайлде.

«Участники сборной? Возможно, Вик Уайлд будет отдельно участвовать, готовится по своему графику. Точнее, он в сборной команде. У нас одна команда, он в общем графике, просто он человек опытный, и мы, как говорится, идем навстречу спортсменам со стажем, которые знают, как подводить себя к сезону.

Вик с командой тренируется. Просто он много занимается индивидуально. Любит тренажерный зал, велодорожку, строит дополнительный график. Он, если что-то хочет попробовать, всегда с тренерским составом обсуждает, и ему идут навстречу. Если мы в Италии на Олимпиаду-2026 и будем выступать, он может отобраться, попасть в сборную», — приводил слова Тихомирова «КП Спорт».

Напомним, что 36-летний сноубордист вошел в состав сборной России на сезон-2022/23.

Уайлд на Олимпиаде в Сочи выиграл две золотые награды: в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе. На Играх в Пекине спортсмен завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе.

 
Вик Вайлд на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Сочи-2014. Вик Вайлд: «Спокойно мог уехать, но остался в России. Понял вашу страну»

 

Источник: https://www.kp.ru/sports/others/denis-tihomirov-vik-uajld-prodolzhaet-kareru-i-eshhe-smozhet-otobratsya-na-olimpiadu/
Сборная России по сноуборду
Вик Уайлд
Денис Тихомиров
Сноуборд
0
Читайте также
Грузины травят своего лучшего теннисиста. Его фото — на контрацептивах
Украина требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА. Что за этим стоит
Ксения Собчак покинула Россию
В Херсоне произошло нападение на РОВД
В России выявили два новых варианта COVID-19
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тихомиров заявил, что российские сноубордисты были готовы к решению FIS продлить отстранение