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Сегодня, 15:26

Логинов: «Обычно сноубордисты выступают в спартанских условиях, но на Кубке чемпионов мне все понравилось»

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Сноубордист Дмитрий Логинов высказался об условиях, в которых вынуждены выступать спортсмены, а также оценил уровень организации Кубка чемпионов в Москве.

«У нас хорошие трассы, в Москве, на мой взгляд, одна из лучших трасс, там очень хорошее покрытие, идеально ровное. Обычно мы выступаем в спартанских условиях на Кубке России, но в Москве на Кубке чемпионов мне все понравилось», — сказал Логинов ТАСС.

На Кубке чемпионов, который проходил в Москве, Логинов занял первое место. Спортсмен является трехкратным чемпионом мира в параллельных дисциплинах. 23-летний сноубордист дважды участвовал на Олимпийских играх.

Источник: ТАСС
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