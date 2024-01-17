Логинов: «Обычно сноубордисты выступают в спартанских условиях, но на Кубке чемпионов мне все понравилось»

Сноубордист Дмитрий Логинов высказался об условиях, в которых вынуждены выступать спортсмены, а также оценил уровень организации Кубка чемпионов в Москве.

«У нас хорошие трассы, в Москве, на мой взгляд, одна из лучших трасс, там очень хорошее покрытие, идеально ровное. Обычно мы выступаем в спартанских условиях на Кубке России, но в Москве на Кубке чемпионов мне все понравилось», — сказал Логинов ТАСС.

На Кубке чемпионов, который проходил в Москве, Логинов занял первое место. Спортсмен является трехкратным чемпионом мира в параллельных дисциплинах. 23-летний сноубордист дважды участвовал на Олимпийских играх.