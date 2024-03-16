Сноубордисты Витюгов и Каримова победили на чемпионате России

16 марта, 10:17
Сноубордисты Илья Витюгов и Полина Каримова победили в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому на чемпионате России.
Витюгов в большом финале обогнал Семена Петько, ставшего серебряным призером. Бронзу завоевал Дмитрий Логинов, победивший в малом финале Дмитрия Карлагачева.
Каримова в женском большом финале победила Милену Сарсембаеву. Третье место заняла Наталья Соболева, которая в малом финале обогнала Софию Надыршину.
Чемпионат России по сноуборду проходит с 14 по 18 марта в Елизово (Камчатский край). Сореванования впервые проходят на Камчатке.