Сноубордисты Витюгов и Каримова победили на чемпионате России

Сноубордисты Илья Витюгов и Полина Каримова победили в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому на чемпионате России.

Витюгов в большом финале обогнал Семена Петько, ставшего серебряным призером. Бронзу завоевал Дмитрий Логинов, победивший в малом финале Дмитрия Карлагачева.

Каримова в женском большом финале победила Милену Сарсембаеву. Третье место заняла Наталья Соболева, которая в малом финале обогнала Софию Надыршину.

Чемпионат России по сноуборду проходит с 14 по 18 марта в Елизово (Камчатский край). Сореванования впервые проходят на Камчатке.