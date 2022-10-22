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Сноуборд

Сегодня, 23:31

Тихомиров заявил, что российские сноубордисты были готовы к решению FIS продлить отстранение

Мария Гусева

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров отреагировал на решение Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) отстранить россиян от участия в международных соревнованиях.

22 октября FIS объявила о том, что российские и белорусские лыжники не смогут выступать в международных соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Считаю, что это несвоевременное решение. Можно было бы огласить это и раньше. Такие решения принимаются заранее, они планируются заранее, есть определенная повестка, а, когда спортсмены входят в сезон, ставить их перед фактом — это неправильно. Мы были к этому решению готовы и абсолютно не переживаем по этому поводу», — приводит ТАСС слова Тихомирова.

Российские и белорусские лыжники были отстранены от участия в международных соревнованиях в марте нынешнего года.

Источник: https://tass.ru/sport/16129389
Денис Тихомиров
Сноуборд
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