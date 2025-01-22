В федерации сноуборда считают, что глава FIS позитивно относится к России

Глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров считает, что президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш положительно относится к России.

«Этот человек в принципе относится позитивно к нашей стране, и мне кажется, он зла нам точно не желает. На последнем конгрессе FIS это ощущалось. А так мне сложно прогнозировать, что будет. Контакт непосредственно с нашим департаментом по сноуборду мы поддерживаем. Мы знаем, что происходит у них, общаемся по рабочим моментам, правилам, обсуждаем. Ждем, все надеются, что мы вернемся», — приводит слова Тихомирова ТАСС.

Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш выразил мнение, что спортсмены из России должны получить нейтральный статус и право заявляться на международные турниры.