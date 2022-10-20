Олимпийский чемпион Вайлд послал своих хейтеров на три буквы: «Идите лесом, чуваки!»

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Вайлд в интервью «СЭ» отреагировал на призывы отчислить спортсмена из состава сборной России из-за возраста.

« Для них у меня гораздо простой ответ. Если кто-то так говорил, то пусть он идет на ***. Идите лесом, чуваки! Вы ничего не смыслите в спорте и в жизни, сидите и анализируете с дивана. Даже обращать внимания на таких ребят не хочется. Собственно, я и не слышал никогда такого. Не читал, а лично мне вряд ли кто-то осмелился бы такое сказать. Про себя я все знаю точно. Я один из лучших сноубордистов в истории. Невероятный человек. Звучит нескромно, но разве много в мире двукратных олимпийских чемпионов? Люди вокруг могут говорить все что угодно, но если ты сам понимаешь кто ты, то все остальное становится неважным », — сказал Вайлд.