Сегодня, 15:30

«Пабло Эскобар нашего времени»: канадского олимпийца обвинили в убийстве свидетеля в Колумбии

Бывший олимпиец Райан Веддинг обвинен в жестоком убийстве свидетеля
Егор Сергеев
корреспондент
Фото Getty Images
ФБР обещает за него 15 миллионов долларов.

Еще один поворот в громком деле участника Олимпиады-2002 Райана Веддинга, которого разыскивают за контрабанду наркотиков. Теперь его связывают с убийством свидетеля в Колумбии.

ФБР повысило вознаграждение за информацию о бывшем канадском сноубордисте с 10 до 15 миллионов долларов.

Новые обвинения

США продолжают поиски экс-сноубордиста участника Олимпийских игр 2002 года канадца Райана Веддинга, который входит в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР по подозрению в организации крупной сети наркоторговли.

В его деле появились новые обвинения. Они включают убийство, подкуп свидетелей, отмывание денег и торговлю наркотиками, заявила на пресс-конференции в среду генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Сообщается, что в январе 2025 года три киллера, предположительно нанятые Веддингом, лишили жизни в Медельине федерального свидетеля США, проходящего по его делу.

Райан Веддинг.ФБР объявило охоту на бывшего канадского сноубордиста: обещают 10 миллионов долларов за информацию о нем

«Не заблуждайтесь: Райан Веддинг — это современная версия Пабло Эскобара или Эль Чапо», — приводит слова директора ФБР Кэша Пателя The Guardian.

Госдепартамент увеличил вознаграждение за информацию, которая может привести к аресту канадца, с 10 до 15 миллионов долларов.

Власти также объявили о задержании адвоката из Онтарио Дипака Парадкара, который предположительно посоветовал Веддингу убрать свидетеля. Погибший не успел дать показания.

Поиски продолжаются уже год

Это убийство — не первое в резюме бывшего спортсмена. Власти ищут Веддинга уже более года. Первые обвинения ему предъявили в 2024-м.

По данным ФБР, организация спортсмена, которая переправляла крупные партии кокаина из Колумбии через Мексику в США и Канаду, причастна к смертям четырех человек. Как утверждается, двух из них ОПГ ошибочно вычислила и преследовала в отместку за украденную партию наркотиков.

Дело продолжает набирать обороты: в четырех странах уже арестованы не менее двенадцати человек. Веддинг пока скрывается. По данным американских властей, он находится на территории Мексики под покровительством картеля Синалоа (одного из крупнейших наркокартелей Мексики).

Свернул не туда

Веддинг стал известен благодаря спортивной карьере. Он выступал за Канаду на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити, где занял 24-е место в параллельном гигантском слаломе.

Однако затем выбрал криминальный путь. В 2009 году его приговорили к четырем годам тюрьмы по обвинению в сговоре с целью распространения кокаина — он отсидел один. После освобождения Райан не исправился — как сообщается, стал высокопоставленным членом Синалоа.

3

  • Millwall82

    Оо, про этого персонажа даже сняли фильм. Самый разыскиваемый преступник Америки. Спрашивается нахрена, ты в спорте хорошие надежды подавал. Бабки? Теперь в Мексике скрывается. Теперь ледоруб только в руки спецслужбам. Масштабы капитальны, Эскобару такое даже и не снилось.

    20.11.2025

  • ёzhic8

    Сергеев, когда до 25 поднимут - сообщите Пока - не интересно

    20.11.2025

  • ValeraK

    Егор Сергеев хочет свою долю!)

    20.11.2025

    Сноуборд
