Вик Вайлд: «Спокойно мог уехать, но остался в России. Понял вашу страну»

Эксклюзивное интервью двукратного олимпийского чемпиона — американца, который почти десять лет живет в нашей стране.

Американский сноубордист Вик Вайлд вместе с корейским конькобежцем Виктором Аном — главные приобретения сборной России накануне Олимпиады-2014 в Сочи. Вайлд стал на тех Играх двукратным чемпионом, Ан — трехкратным. Но со временен кореец покинул нашу страну, а Вик — остался и даже не помышлял о возвращении за океан.

Правда, с годами о Вайлде стали забывать. У него не было результата на Кубке и чемпионатах мира. Пхенчхан-2018 — снова провал. Пошли разговоры, что 35-летний спортсмен мешает нашей молодежи. Но Вик ответил на них сначала бронзовой медалью Пекина-2022, а теперь в разговоре с «СЭ» и «Известиями» и напрямую обратился к своим хейтерам. Перед вами — взгляд американца, искренне полюбившего Россию.

— Сразу после того, как вы получили медаль в Пекине, вы расплакались. Это были слезы счастья?

— Я сам не знаю. Выступать в малом финале сложнее эмоционально, чем в большом. Потому что если ты проиграешь в борьбе за золото, то поедешь домой с серебром. Если проиграть бронзу, то едешь домой ни с чем. Хотя был так близко! Впервые оказался в такой ситуации, это самая трудная гонка в моей жизни. Выходил на битву. Показать, кто я такой, что действительно могу в этом виде спорта. И вот все получилось! А дальше навалилось опустошение. И вместе с этим столько эмоций, что трудно их описать.

— Бронза в Китае далась эмоциональнее двух золотых наград в Сочи?

— В Сочи я ехал «убивать». В хорошем смысле. Я был «убийцей» в лучшей форме в своей жизни, и побеждать стало моей работой. Все складывалось как нужно. Не возникало лишних мыслей. Конечно, выиграть первое золото для себя и целой страны, затем следом второе — это невероятная история. И незабываемая. К тому же всю жизнь шел к этой Олимпиаде, мечтал об этом с девяти лет. Так что эмоции сильные. Самые лучшие в моей жизни, вероятно. Но и в Китае возникли сильные чувства. Правда, уже совсем другие. Так что Игры-2022 также не смогу забыть.

— Но в Пекине все происходило иначе?

— В Пекине я остался наедине с самим собой. И мне нужна была эта медаль. Не для того, чтобы кому-то что-то доказать. А чтобы доказать самому себе. Я ведь прожил непростые годы после Сочи. И сталкивался со сложным выбором. Вероятно, это самые трудные годы. Допинговый скандал в 2016 году, коронавирус... Вы не представляете сколько я потерял на этом денег, сил, времени... Сколько нервов ушло. Мой брак разрушился! Шел с целью снова взять золото на Играх в Корее в 2018-м. И я знал, что мне это под силу. Но не получилось. И что дальше?

Я мог вернуться в Америку, начать жизнь заново с чистого листа. Но не сделал этого. Наоборот — окончательно перебрался в Россию. Ведь ранее хотя и выступал за нашу страну, но жил в основном в Европе — в Германии, Италии, Португалии. Россию я даже почти не знал. И тут я поворачиваюсь на 360 градусов. Так что эта бронза... Вероятно, она показывает, что все не зря. Что принял правильные решения, и ни о чем не жалею. Хотя и раньше не жалел бы.

Вик Вайлд. Фото Global Look Press

— Можно сказать, что за эти годы стали настоящим россиянином?

— Я работаю над этим. Начал изучать культуру, язык. Приспособился к местным порядкам и даже к погоде! Это было непросто, но сейчас я тут. Я большой фанат России. Мне очень нравится эта страна, люди. Места, города. Хочу жить здесь. В России чувствую себя дома. И мне кажется, что именно здесь могу сделать гораздо больше, чем где-бы то ни было. Пусть и пришлось пройти через многое.

— Сейчас у нас тоже непростое время...

— Давайте честно: текущие вызовы гораздо сложнее, чем все что мы пережили до этого. Но повод ли это для паники или отчаяния? Я давно мог все бросить. Даже если оставаться в России, после Сочи никто не требовал от меня новой Олимпиады. Мог закончить спустя сезон и спокойно жить на деньги за две золотые медали. Но решил жить своей мечтой. Сейчас у меня тоже были планы. Хотел использовать свой успех в Китае, чтобы реализовать несколько проектов. Но жизнь иногда ставит неожиданные вызовы. Она смотрит на твои планы и смеется. Вопрос: будешь ли ты перед этим пасовать? Я тот, кто я есть, и моя жизнь все равно в моих руках. Нужно стараться адаптироваться к любым обстоятельствам и находить для себя лучшие решения. Последние восемь лет меня многому научили. Но, пожалуй, главному — это никогда не сдаваться.

— Поэтому вы не уехали — не хотели сдаваться?

— Верно. Уехать было бы самым простым решением. Мне нужны вызовы. Как в спорте, так и в жизни.

— Неужели никогда не было мыслей, что вы выбрали неправильный путь?

— Иногда случались. Но я не из тех, кто идет по легкому пути. Даже то, что происходит сейчас в России и вокруг России, не заставит меня сожалеть о принятом решении остаться. Думать о переезде. Наоборот, сейчас мне хочется быть в этой стране, как никогда раньше. Потому что, пожалуй, я нужен этой стране. Как и она мне.

Вик Вайлд. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Точно вернусь в спорт, если буду готов морально и физически

— Вы сейчас живете в Москве?

— Нет, я в Санкт-Петербурге. Прямо сейчас мне гораздо комфортнее здесь. Это отличное место. А еще я люблю Казань. Часто бываю в Татарстане, так как выступал за эту республику. Здорово, правда, холодно.

— Как проходит ваш рядовой день?

— Он очень плотный. Много дел. Не хочу пока раскрывать все карты, потому что не знаю, что в итоге получится. Пока придержу некоторые моменты. Но работы много. Планирую будущее.

— А что с тренировками? Держите себя в форме?

— Сейчас я тренируюсь даже чаще, чем когда я жил в Москве. В Питере очень много классных фитнес-залов, отличные условия. Много времени трачу в качалке, хожу в бассейн, занимаюсь йогой, передвигаюсь на велике. Я отлично себя чувствую.

— На сноуборд встанете? Как раз приближается зима...

— В этом году я не буду полностью отдаваться сноуборду. Знаете, мне нужен год отдыха. Наверно, я буду кататься в свое удовольствие, но вот выступать — не уверен. Мне нужен прежде всего ментальный отдых. Прошлый сезон был невероятно трудным, я отдал всего себя ради олимпийской медали. И сейчас найти в себе силы на новый четырехлетний цикл непросто. Нужно время восстановиться как головой, так и телом. И надеюсь, потом я буду снова готов выступать. Если обрету нужный тонус, то на сто процентов вернусь. Вопрос в моем состоянии и готовности.

— То есть сейчас речь идет о небольшой паузе?

— Назовем это перерывом в карьере. Пит-стоп.

— Вы сами-то верили в то, что сможете выиграть медаль в Пекине начинали готовиться?

— Трудно сказать... Я себя воспринимаю как мастера. Не так много людей могут выступать, как я. И единицы имеют такие регалии. Но я понимал, что будет трудно. Скажем так, я рассматривал разные ситуации. И если все складывалось в мою пользу, если я был в лучшей форме, то шанс был не просто на медаль, а на победу. А ехал за золотом и говорил об этом в интервью перед Играми. Это не было бравадой, я здраво оценивал себя.

Вик Вайлд. Фото Global Look Press

Поначалу сезон складывался не лучшим образом. За месяц до Олимпиады я переживал, но вот за три-четыре дня до Пекина нашел для себя победную формулу, и обрел уверенность. Сделал пару изменений в подходе к работе и в оборудовании. Я не был главным фаворитом, не обязан был брать медаль. Претендентов много. Но я был среди них, и попал на пьедестал заслуженно. Все-таки я вложил много работы в свой путь к Пекину. И все получилось, пусть и не без удачи. Ведь поначалу я даже не мог найти для себя нужную доску.

— Ваша бронза — это ответ всем хейтерам, которые спрашивали, зачем вы нужны сборной?

— Для них у меня гораздо простой ответ. Если кто-то так говорил, то пусть он идет на ***. Идите лесом, чуваки! Вы ничего не смыслите в спорте и в жизни, сидите и анализируете с дивана. Даже обращать внимания на таких ребят не хочется. Собственно, я и не слышал никогда такого. Не читал, а лично мне вряд ли кто-то осмелился бы такое сказать. Про себя я все знаю точно. Я один из лучших сноубордистов в истории. Невероятный человек. Звучит нескромно, но разве много в мире двукратных олимпийских чемпионов? Люди вокруг могут говорить все что угодно, но если ты сам понимаешь кто ты, то все остальное становится неважным.

— Если говорить о возрасте серьезно, то Роланду Фишналлеру вообще был 41 год. Тем не менее он в Пекине — четвертый. Так что вы еще молоды!

— Если вы бы сейчас увидели, в какой я форме, вы бы сильно удивились! Чувствую себя моложе, чем пару лет назад. Так что возраст не имеет такого значения. Это миф, что спортсмены после 30 не способны побеждать. С точки зрения физиологии — никаких проблем. Ты тренируешься, ты готовишься, ты побеждаешь. А вот психологически сложнее. У тебя уже есть семья, много ограничений в жизни. Разный опыт. В этом проблема, особенно у российских спортсменов. Я много встречал ребят в России, которые не могли собраться после 30. Притом что физически выглядели отлично.

— Фишналлер — это ваша мотивация оставаться в спорте и до Милана?

— Мы с ним все же разные. Он хорош тем, что всегда мотивирован. Готов побеждать везде. Мне нужен вызов. Я не переживаю за результаты на этапах Кубка мира. Если выиграю — здорово. Если не выходит — не страшно. Выступаю в свое удовольствие. Такие гонки даже подготовкой нельзя назвать. Подготовка — это тренировки. Этапы Кубка мира только отвлекают. Для меня есть только один старт, в который я вкладываюсь полностью, — это Олимпиада. Каждая моя поездка на Игры -битва на грани возможностей. В Сочи я победил, из Китая вернулся с медалью. Выпадает только Пхенчхан-2018, но это была не очень честная история. То, с чем столкнулись российские спортсмены... Сложно было готовиться и побеждать в равной борьбе.

Вик Вайлд. Фото Федор Успенский, «СЭ» Федор Успенский, Фото «СЭ»

Для меня отъезд — это побег от проблем, а не их решение

— После вашего возвращении из Пекина в Москву мир изменился. Ваша жизнь за последние семь месяцев также поменялась кардинально?

— Я старался не думать о том, что не могу изменить. На пару месяцев взял паузу от всего. Полный релакс, тренировки и наслаждение жизнью. После упорной работы перед Олимпиадой я это заслужил. Потом переключился на новые проекты. Разработал жизненный план, поставил перед собой цели и задачи. И сейчас работаю над выполнением поставленных целей. Я четко понимаю, что мне нужно и как этого достичь. А с таким пониманием жить гораздо проще.

— У вас до сих пор остались друзья в Америке?

— Да. Их с годами становится меньше, с кем-то перестал общаться. Но в целом еще много связей с США.

— Были жаркие политические дискуссии?

— Знаете, большинство моих друзей в Америке... Как бы помягче сказать, не совсем образованные в некоторых вопросах. Точнее, они не задумываются о том, что им не интересно. Что не влияет на их жизнь напрямую. Россия, Украина, где это вообще? Для них все это — как конфликт на другой планете. Поэтому нет реальной эмпатии ни к одной стороне. Они не понимают ситуацию, не думают о ней. Поэтому практически и не говорят со мной о политике. Дом, работа, семья. Простые люди, с простыми взглядами на мир, целями и планами. Да и в Америке немало своих проблем. На мой взгляд, США стоит сфокусироваться на себе, России тоже смотреть на проблемы внутри страны, а не снаружи. Работать над ними. И я старался донести эту мысль до своих американских друзей.

— Они не пытались вас убедить уехать?

— Такие разговоры случались. Но, если честно, гораздо чаще призывы уехать я слышал из России. Каждый второй мой знакомый обсуждал эту тему, особенно в последний месяц.

— Некоторые и уезжают.

— Знаю — и меня это удивляет. Ребята, я приехал из США. Америка — это моя Родина. Большая часть моей жизни прошла там, и ментально я до сих пор скорее американец. Могу спокойно вернуться и жить в Нью-Йорке без всяких проблем. Однако не собираюсь уезжать. Поэтому мне не понять эту панику. Это вообще не в русской традиции, насколько понимаю вашу культуру! Скорее американцы пойдут по пути наименьшего сопротивления, будут уходить от проблем. Понятно, что сейчас непросто. Но надо стараться жить, делать то, что ты должен, и надеяться на лучшее. А иначе никак. Для меня сейчас уехать из России — это убежать от проблемы, вместо того чтобы пытаться ее решить. Как? Каждый решает сам для себя. У меня есть свои планы и цели, которые я и пытаюсь сейчас реализовать.

Вик Вайлд. Фото Соцсети

— Некоторые боятся.

— Думаете, я не боюсь? Все мы переживаем, но что делать с этим страхом? Если постоянно думать об этом, то сойдешь с ума... И не изменишь ровно ничего. Я понял для себя, что нужно ставить четкие цели и задачи. И не придавать много значения тем мыслям и опасностям, тем последствиям, на которые ты, по сути, не волен повлиять.

— Для вас лучший способ сохранить здравый рассудок — это пойти тренироваться? Или фильм посмотреть, например...

— Я и так очень занят. У меня реально плотный календарь, поэтому мы с вами и время для интервью долго согласовать не могли. А пока я с вами разговариваю, параллельно решаю несколько рабочих задач. И полностью в них уйду сразу после беседы. Трудно бывает время даже на обед найти. Так что фильмы... Я пытаюсь сесть посмотреть кино, но обычно из этого ничего не выходит. Я могу две недели садиться за один и тот же фильм. Только включу, так сразу звонит телефон, приходит письмо на электронную почту, надо ответить... Так что сразу отвлекаюсь от экрана и потом не понимаю, что происходит.

— Ваша занятость — это щит от потока новостей?

— Не назвал бы щитом. Как минимум неполным, поскольку я все равно их читаю, вижу. А Нельзя, совсем оставаться без информации. Но плотный график не дает расслабиться. Его можно назвать рецептом хорошего духа и бодрости. У меня нет времени раскисать! Нет времени на депрессию. Занятость позволяет мне чувствовать себя нужным. Я вижу задачу и фокусируюсь на ней. Фокусируюсь на том, что могу контролировать, и стараюсь не отдавать все силы на то, на что напрямую повлиять никак не могу.

— Возможно, это лучший вариант.

— Делай что должен, и будь что будет... Я понимаю волнение людей. Но нам не понять все нюансы до конца. Для этого нужно время, взгляд с разных сторон. Исторические события вообще можно оценивать только спустя время. Сейчас это невозможно. А значит, надо жить. Так как ты хочешь и как ты должен. Для самого себя.

Виктор Айван Вайлд

Родился 23 августа в Уайт-Салмоне (штат Вашингтон, США).

Гражданство: США (до 2012 года), Россия (2012 — текущее время).

Специализация: параллельный слалом, слалом-гигант.

Достижения: двукратный олимпийский чемпион-2014, единственный сноубордист, выигравший две золотые медали на одних Играх, и единственный в истории представитель сборной России по сноуборду, выигравший олимпийское золото, бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призер чемпионата мира 2013 года, чемпион России 2013 года в параллельном гигантском слаломе. Серебряный призер чемпионата США, победитель этапов Кубка мира.