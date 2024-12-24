Участница Олимпиады погибла в Швейцарии из-за лавины. Сноубордистке Хедигер было 26 лет

Жуть.

Страшные новости пришли из Швейцарии — погибла 26-летняя местная сноубордистка Софи Хедигер. Она была членом национальной сборной по сноуборду и выступала на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Печальное известие подтвердили в Федерации лыжного спорта Швейцарии. «Для семьи швейцарских лыж на период Рождества пала мрачная тень трагической смерти Софи Хедигер. Нам невероятно грустно. Мы почтим память Софи», — заявил президент федерации Вальтер Ройссер.

Причина смерти — лавина

Хедигер погибла еще в понедельник — попала под лавину в швейцарской коммуне Ароза, в двух часах езды от Цюриха. Известно, что туда она со спутником отправилась с целью покататься на трассе высокого, «черного» уровня сложности. Дополнительных обстоятельств ее смерти не приводится.

Федерация лыжного спорта Швейцарии отмечает, что горы Арозы были прекрасно знакомы Софи. «Она выросла в Хоргене и много времени проводила там. Именно в этом месте ее жизнь, связанная с фрирайдом, любимым хобби, пришла к трагическому, внезапному и слишком раннему концу», — сказано в обращении.

Издание The Mirror сообщает, что в спасательной операции по поиску Хедигер задействовали все возможные службы. Помимо альпийской полиции, девушку разыскивали спасатели из Швейцарского альпийского клуба, специалисты из Rega (служба воздушного поиска), также были подключены специально обученные собаки. Благодаря этому спортсменку под завалами снега обнаружили уже через два часа — к сожалению, времени для ее спасения не хватило.

Почему именно произошла трагедия и что пошло не так — сообщено не будет. «Посоветовавшись со скорбящей семьей и ее спутником жизни, федерация не будет предоставлять никакой дополнительной информации о кончине Софи Хедигер и просит уважать частную жизнь скорбящих», — сказано на сайте ФЛСШ.

Софи Хедигер. Фото AFP

Хедигер участвовала в Олимпиаде

Смерть Софи потрясла все швейцарское спортивное сообщество, поскольку это была молодая и быстро прогрессирующая сноубордистка. Она постоянно штурмовала международные спортивные соревнования, неоднократно принимая участие в Кубках мира по сноуборду. В сезоне-2023/24 дважды поднималась на подиум, в том числе выиграла серебряную медаль на соревнованиях в Санкт-Морице.

Как сообщили в федерации, у Хедигер было две цели: «Завоевать медаль на домашнем чемпионате мира в Энгадине в марте следующего года было одной из ее спортивных мечтаний. Еще одну она смогла реализовать, приняв участие в Олимпийских играх 2022 года в Китае».

Софи в составе сборной Швейцарии действительно соревновалась в Пекине — в женском и смешанном сноуборд-кроссе. Правда, оба раза Хедигер провела неудачно — в сольном выступлении она заняла только 19-е место, а в миксте ее пара с Калле Коблетом стала седьмой. Хедигер также планировала отправиться в Италию на Олимпийские игры 2026 года.