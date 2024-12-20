Кибалко — о допуске россиян к олимпийской квалификации: «Это был долгий и тяжелый процесс»

Член Совета ISU по конькобежному спорту Александр Кибалко прокомментировал допуск российских конькобежцев к участию в квалификации Олимпиады-2026.

— Это был долгий и тяжелый процесс, хорошо, что он дал в итоге результат. В данный момент заинтерованным сторонам нужно изучить регламент отбора на Олимпиаду, попытаться понять, сколько спортсменов можно будет заявить, как можно проводить замены, какие лицензии на Олимпиаду будут именными, а какие нет. Часть отбора будет идти по очкам Кубка мира, часть — по результатам.

20 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принять участие в квалификации Олимпийских игр-2026 в нейтральном статусе. При этом на месте проведения отборочных соревнований представителям России и Белоруссии запрещено использование национальных флагов и гимнов.