Конькобежный спорт

20 октября, 16:00

Чемпион Европы Снетков — о молодежной сборной СССР: «Ужас был, дети — сволочи»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Чемпион мира 1986 года среди юниоров и чемпион Европы 1989 года на 1500 м конькобежец Бронислав Снетков в интервью «СЭ» вспомнил свои первые годы на централизованной подготовке, куда попал в 1983-м.

— Какая была атмосфера в советской молодежке?

— Ужас был, дети — сволочи. Так получилось, что мы с Ильдаром Гараевым были основными соперниками, два лидера в команде, и он настраивал всех против меня. Спать не давали, постоянно держали в напряжении, а отвечать постоянно на все — выгоришь. Психологически было жестко. Когда перешел в основу — тишина, покой, каждый занимается своим делом, никто никого не трогает, если надо, помогают.

— Фарца в молодежке имела место?

— Я целенаправленно этим не занимался, но знал, что можно было продать в Союзе, что имеет спрос там. Мы из-за границы везли фирменные пакеты, это самое ценное, что было. А туда везли ролики наши советские, которые на винтиках были и на ходу разваливались.

— Они их покупали?!

— Да, и там причем такие цены мы за них заряжали хорошие. У норвежцев не было роликов для летних тренировок, они были готовы платить. Помню историю, когда один наш спортсмен привез ролики, норвежцы начали сбивать цену, а он пригрозил, что, если они не заплатят столько, сколько он хочет, ролики вылетят в окно. Заплатили. Это уже затем у них появились свои, которые были лучше наших, а до этого у них ничего такого не было. Так что возили ролики, водку, черную икру. Мы даже не понимали, почему на икру такой спрос, а когда у нас подняли цену, до меня дошло: у них цена такой и была, космос, деликатес. А раньше мы ведрами эти банки возили, — сказал Снетков «СЭ».

Бронислав Снетков (второй слева).«Позвонили, сказали забрать семью и уехать куда-нибудь». Бронислав Снетков — о бизнесе и спорте в девяностых
