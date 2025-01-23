Алдошкин — о перспективах создания команды сильнейших многоборцев: «Уверен, подобного не произойдет»

Серебряный призер Олимпиады в Пекине в командной гонке Даниил Алдошкин поделился мыслями о том, как можно будет выстроить подготовку сборной России к олимпийскому сезону-2025/26 и есть ли смысл собирать всех сильнейших многоборцев в одну команду для подведения к Олимпиаде.

— Тебе хватает спарринг-партнеров в группе Лаленкова?

— Когда у тебя есть сильная команда, это упрощает путь. Если вас пятеро, то легче переваривать скоростные работы, объем, и неважно, речь про лед или ОФП. Одному объективно тяжелее, но, мне кажется, это позволяет более индивидуально планировать тренировочный процесс. Тот же ван дер Пул тренировался один и проворачивал какой-то нереальный объем. Норвежцы сейчас работают в команде.

Да, конечно, в команде интереснее и проще, но очень сложно найти команду сейчас в России. Я бы сказал, что многоборских команд у нас сейчас нет.

— Но впереди олимпийский сезон, четыре этапа Кубка мира, отборочные на Игры, на них не будет права на ошибку, болезнь, нужно будет бежать сразу и быстро. Если СКР попробует объединить тех, кто есть, многоборцев и стайеров в одну группу, это будет оправданно?

— А у нас сейчас как таковых многоборцев и стайеров, если брать хороший уровень, очень мало.

— Давай более конкретно. Можно собрать тебя, Сергея Трофимова, Даниила Найденышева. Попробовать подключить Ивана Фруктова, если вытянет, конечно.

— Да, действительно, есть эти четыре фамилии, но все мы тренируемся у разных специалистов, и существует определенный конфликт интересов.

— Нужно, может быть, где-то поступиться своими интересами в пользу результата?

— Это и называется командой. Когда я работал со старшими ребятами — Румянцевым, Семериковым, Захаровым, Юниным, Подольским, у нас была одна из лучших команд в мире. Но сейчас возникает вопрос: допустим, нам сделают такое предложение, но захотят ли парни работать на другого человека, того единственного, кого заявят на Кубки мира? Это сложный вопрос.

— Изначально будут расширенные списки, заявка пойдет ближе к осени, по сути, речь про тот же отбор внутри команды. То есть никто не скажет весной, что только один основной и один запасной, конкретные люди смогут поехать на Кубки мира.

— Тогда, безусловно, это был бы плюс для всех, я уверен, что совместная работа сильнейших спортсменов — это то, что нужно, потому что, как я уже сказал ранее, легче выполнять работу и переваривать объем.

Это было бы логично, но я уверен: подобного не произойдет.