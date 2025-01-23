Алдошкин — о нейтральном статусе: «Хочется выступать и показывать, что мы никуда не пропали»

Серебряный призер Олимпиады в Пекине в командной гонке Даниил Алдошкин рассказал об ожидании разрешения ситуации с получением нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев, который сообщил о начале программы выдачи этих статусов российским спортсменам в конце декабря.

— Что знаешь про нейтральный статус?

— Знаю только, что списки подадут в феврале, и дальше все уже будет зависеть от решения ISU, они будут смотреть и решать, допускать человека или нет.

— Беспокоишься по поводу твоей заявки?

— Общался с руководством, повлиять на это я не могу, не могу что-то сделать, чтобы меня наверняка допустили. Поэтому переживать нет смысла, но выступать на международной арене, конечно, хочется, чтобы поймать те эмоции, адреналин, тот драйв и то желание соперничать с иностранцами, выступать за свою страну. Даже неважно, будет у тебя серый флаг или вообще — будет ли флаг, меня это вообще не волнует ни в коей мере. Хочется просто выступать и показывать, что мы никуда не пропали, даже с учетом отсутствия в течение трех лет.

— Предположим, решение положительное. Что дальше?

— Нужно будет хорошо поработать летом, мы поняли, что нужно делать, чтобы прогресс был действительно сильным, чтобы форма была выше, чем на Олимпиаде в Пекине.