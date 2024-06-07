Два российских конькобежца хотят перейти в сборную Узбекистана

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что два российских конькобежца планируют сменить спортивное гражданство и представлять Узбекистан.

Ранее о намерении выступать за сборную Узбекистана заявил россиянин Данила Семериков, который специализируется на длинных дистанциях.

«Обращения есть, от кого, пока говорить не буду, хотя страна та же — Узбекистан. Два мужчины. Вид спорта один, дисциплины разные. Больше сказать пока не могу. У меня нет к ним предвзятого отношения, есть положения, правила перехода», — приводит ТАСС слова Гуляева.

4 июня сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в следующем сезоне. Решение об отстранении россиян и белорусов от всех соревнований под эгидой ISU действует с марта 2022 года.

Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.