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Сегодня, 18:32

Елистратов рассказал, зачем надевает поверх носка пищевой пакет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Семен Елистратов рассказал о том, как пищевой пакет помогает ему избежать мозолей.

«Ботинки для шорт-трека делаются индивидуально по ноге. Готовый ботинок настолько прилегает к ноге, как будто из него в прямом смысле выходит воздух, там нет лишнего места. Делают ровно по ноге, как гипс, косточка в косточку. Я использую обычный пищевой пакет из супермаркета, чтобы нога заходила легче и не было мозолей», — приводит слова Елистратова Metaratings.ru.

33-летний Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2018 и 2022 годов на дистанции 1500 метров.

Источник: https://metaratings.ru/news/elistratov-rasskazal-zachem-nadevaet-poverkh-noska-pishevoi-paket-323293/
Семен Елистратов
Коньки
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