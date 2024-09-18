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Конькобежный спорт

Сегодня, 05:16

Гуляев хочет, чтобы результаты российских конькобежцев соответствовали мировым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев хочет, чтобы результаты российских спортсменов соответствовали мировым.

«Если бы это [результаты] было аргументом в разговоре с ISU. Это не отношение к нам, а воля людей, которые не имеют отношения к олимпийскому движению. Конечно, хотелось бы, чтобы результаты соответствовали мировым, но это не сверхзадача. Конкретных нормативов мы не ставим», — цитирует Гуляева ТАСС.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

Источник: ТАСС
Коньки

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