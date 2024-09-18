Гуляев хочет, чтобы результаты российских конькобежцев соответствовали мировым

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев хочет, чтобы результаты российских спортсменов соответствовали мировым.

«Если бы это [результаты] было аргументом в разговоре с ISU. Это не отношение к нам, а воля людей, которые не имеют отношения к олимпийскому движению. Конечно, хотелось бы, чтобы результаты соответствовали мировым, но это не сверхзадача. Конкретных нормативов мы не ставим», — цитирует Гуляева ТАСС.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.