Гуляев рассчитывает, что ISU может смягчить свое отношение к России

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев надеется, что Международный союз конькобежцев (ISU) в ближайшее время может смягчить свое отношение к российским спортсменам.

«Мы готовимся не соревноваться между собой, хотя это немаловажно. Все-таки хотелось бы возвратиться на международную арену. Мне удалось прорваться на конгресс ISU в Лас-Вегас, там у меня была встреча с [президентом ISU] господином Кимом, но, к сожалению, это пока все. Я не задавал вопросы, когда и на каких условиях мы вернемся, потому что понимал, что ответов я не получу.

Есть ощущение, что мы дождемся какого-то потепления в отношении к нам. Как это будет происходить, пока непонятно, но что-то подсказывает, что оно будет. Ждем совета ISU в конце сентября. Мы находимся в контакте с международной федерацией, показываем, что являемся частью международной семьи», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Российские и белорусские спортсмены с марта 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU.