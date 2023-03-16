Гуляев сообщил, что Кулижников активно готовится к следующему сезону

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал, что многократный чемпион мира Павел Кулижников планирует продолжить карьеру в следующем сезоне.

«Павел Кулижников активно готовится к следующему сезону. Он сказал, что еще себя покажет», — приводит ТАСС слова Гуляева.

На Олимпиаде 2022 года в Пекине на дистанции 1 000 м Кулижников занял 11-е место. Спортсмен принял решение пропустить сезон-2022/23.

Также президент Союза конькобежцев России отметил, что пропускавшая сезон-2022/23 шорт-трекистка Софья Просвирнова тоже намерена вернуться к соревновательной деятельности.

«Софья Просвирнова вышла замуж, взяла перерыв, но заканчивать не собирается», — добавил он.