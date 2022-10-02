Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Коньки
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Конькобежный спорт

Сегодня, 16:55

ISU не требовал от российских конькобежцев дистанцироваться от СВО

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев ответил «СЭ» на вопрос о том, требовал ли Международный союз конькобежцев (ISU) от российских конькобежцев дистанцироваться от СВО.

«Бах может говорить все что угодно, но Международная федерация от наших спортсменов ничего не требовала», — сказал Гуляев «СЭ».

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они «не поддерживают» и «дистанцируются» от спецоперации на Украине.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Сборная России по конькобежному спорту
Томас Бах
МОК
4
Читайте также
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Николишин взялся за неблагодарное, но важное дело — он будет рулить московским хоккеем
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В Госдуме отреагировала на призыв МИД Швеции шведским хоккеистам не заключать контракты с российскими клубами
Представитель Сулейманова подтвердил, что у российского игрока возникли сложности со въездом в Польшу
FIVB не требовала от российских волейболистов дистанцироваться от СВО
В Норвегии требуют ускорить принятие решения FIS по участию российских спортсменов на Кубке мира
В ИИХФ заявили о невозможности приостановки контрактов легионеров с клубами КХЛ
«Спорт расколот, и мы разобщены». Что стоит за идеей МОК по снятию санкций с России?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Конькобежец Артем Арефьев — о бытовой травме: «Мне повезло, я прямо по кончикам пальцев топором попал»