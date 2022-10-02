ISU не требовал от российских конькобежцев дистанцироваться от СВО

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев ответил «СЭ» на вопрос о том, требовал ли Международный союз конькобежцев (ISU) от российских конькобежцев дистанцироваться от СВО.

«Бах может говорить все что угодно, но Международная федерация от наших спортсменов ничего не требовала», — сказал Гуляев «СЭ».

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они «не поддерживают» и «дистанцируются» от спецоперации на Украине.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.