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Конькобежный спорт

Сегодня, 14:43

ISU отменил российское решение по карантину конькобежца Семируннего при переходе в Польшу

Сергей Лисин
автор отдела спорта
Конькобежец Владимир Семирунний
Владимир Семирунний.
Фото Личный архив Владимира Семируннего
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Владимир Семирунний, сменивший спортивное гражданство с российского на польское в сентябре 2023 года, получил от Международного союза конькобежцев (ISU) разрешение представлять Польшу на международных соревнованиях с 17 декабря 2024-го.

Таким образом, ISU сократил срок карантина, наложенного на Семируннего Союзом конькобежцев России в мае 2024 года, согласно которому спортсмен не может выступать за новую страну до октября 2025-го.

Как спортсмен сообщил «СЭ», ранее, 5 декабря, он успешно получил в Польше вид на жительство. Из-за ограничений, связанных с данным процессом, Владимир не мог покидать территорию Польши до завершения обработки заявки на ВНЖ и пропустил сбор команды в Инцеле (Германия).

Первым стартом спортсмена станет чемпионат Польши по многоборью 20-22 декабря.

До перехода Семирунний представлял на российских соревнованиях Свердловскую область. Он чемпион России 2023 года на 10 000 м, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 2022 года на 5000 м.

Владимир Семирунний. Российского конькобежца наказали за побег в Польшу. Он будет отбывать карантин до олимпийского сезона
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Коньки
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