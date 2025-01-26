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Конькобежный спорт

Сегодня, 10:21

Итальянский конькобежец Гьотто установил мировой рекорд на соревнованиях в Канаде

Алина Савинова
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Итальянский конькобежец Давиде Гьотто стал победителем забега на 10 тысяч метров на третьем этапе Кубка мира в Калгари (Канада).

31-летний спортсмен преодолел дистанцию за 12 минут 25,69 секунды. Он установил мировой рекорд на этой дистанции, превзойдя достижение шведа Нильса ван дер Пула (12 минут 30,74 секунды).

Вторым на соревнованиях в Канаде стал чех Методей Йилек (+12,12). Третье место занял норвежец Сандер Эйтрем (+12,35).

Гьотто является бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года, двукратным чемпионом мира, а также 7-кратным чемпионом Италии.

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