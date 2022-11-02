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Конькобежный спорт

Сегодня, 12:40

Конькобежец Скобрев: «Не понимаю разницу в отстранении россиян между теннисом и другими видами спорта»

Конькобежец Скобрев высказался об отстранении российских спортсменов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Иван Скобрев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Призер Олимпийских игр Иван Скобрев в интервью «СЭ» высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

— Томас Бах в последнее время предлагает допустить тех российских спортсменов, кто не поддерживает специальную военную операцию. Вариант?

— Так очень сложно комментировать, тема тяжелая. Скажу, что я как бывший спортсмен и человек, который болеет за наш спорт и вообще за спорт во всем мире, хочу, чтобы наши команды и наши спортсмены как можно быстрее вернулись на международные турниры и имели возможность соревноваться с лучшими атлетами мира. Я не совсем понимаю разницу, потому что есть виды спорта, где можно участвовать, — теннис, велоспорт.

— Сейчас, кстати, популярно переходить в другие виды спорта: Трусова в прыжках в длину засветилась, Ягудин — в беге.

— Я тоже много где себя пробовал — и в хоккее, и в большой теннис играю, и, собственно, на фигурных коньках катаюсь, и плавал, и триатлоном занимался, велоспорт — один из моих любимых видов. Это нормальная практика, что ребята в подготовке и в поиске лучшего себя занимаются или увлекаются другими видами спорта. Я к этому отношусь только положительно, — сказал Скобрев.

Иван Скобрев. «Не осуждаю людей, которые хотят сменить гражданство». Говорит Иван Скобрев
Сборная России по конькобежному спорту
Иван Скобрев
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