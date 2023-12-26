Конькобежцы Алдошкины выиграли масс-старты на чемпионате России в Иркутске

Супруги Екатерина и Даниил Алдошкины победили в масс-старте на чемпионате России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Турнир проходит в Иркутске.

Для Алдошкиной это третье золото чемпионата России в Иркутске, ранее она выиграла на дистанции 3000 м и в командной гонке. У ее супруга, кроме масс-старта, победа в командной гонке, а также на дистанциях 1500 и 5000 метров.