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Семирунний — о нейтральном статусе от ISU: «Мысли, что нужно было остаться в России, не возникло»

Сергей Лисин
автор отдела спорта
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Конькобежец Владимир Семирунний, сменивший российское спортивное гражданство на польское, рассказал «СЭ» о том, как воспринял новость о запуске ISU программы нейтральных статусов для российских спортсменов.

— Мысли, что нужно было остаться, не возникло. Но я очень рад, что парни смогут стартовать. Не читал все критерии, знаю только, что там есть дополнительные условия нейтральности. Это грустно, что, скорее всего, статус получат не все. Но я очень рад в любом случае. Чем больше конкуренции, чем выше результаты, тем лучше для спорта.

— Стартуй наши на этом чемпионате Европы, расклады были бы другими?

— Сто процентов. Алдошкин и Трофимов очень сильные многоборцы.

Владимир Семирунний на&nbsp;чемпионате Европы по&nbsp;многоборью. 12&nbsp;января. Херенвен. «Сначала они со мной не общались». Россиянин Семирунний — о смене гражданства и дебюте за сборную Польши

20 декабря ISU объявил о частичном снятии санкций с российских фигуристов и конькобежцев, они смогут принять участие в отборе к Играм-2026 в нейтральном статусе.

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