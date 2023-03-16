Конькобежка Фаткулина заявила, что не планирует завершать карьеру

Серебряный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Ольга Фаткулина рассказала, что летом приступит к тренировкам, чтобы выступить на зимней Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов 2024 года.

«Я обязательно вернусь, ведь в Челябинске будет Спартакиада, в которой буду участвовать. У меня все замечательно, летом я приступлю к моим специфическим тренировкам конькобежца», — приводит ТАСС слова Фаткулиной.

5 сентября спортсменка сообщила, что пропустит сезон-2022/23. На ее решение повлияло отстранение россиян от международных соревнований.