Конькобежка Кок установила мировой рекорд на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира

Сегодня, 09:48
Нидерландка Фемке Кок установила мировой рекорд на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити (США).
25-летняя спортсменка показала время 36,09 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Ли Сан Хва из Южной Кореи (36,36) и был установлен в ноябре 2013 года.
Фемке Кок является пятикратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.
Господи, как время-то летит)). Старые пердуны наверняка помнят, как Женя Куликов показал фантатические 37,00 ))).
17.11.2025