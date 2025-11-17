Конькобежка Кок установила мировой рекорд на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира

Нидерландка Фемке Кок установила мировой рекорд на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити (США).

25-летняя спортсменка показала время 36,09 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Ли Сан Хва из Южной Кореи (36,36) и был установлен в ноябре 2013 года.

Фемке Кок является пятикратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.