Конькобежный спорт

Сегодня, 09:48

Конькобежка Кок установила мировой рекорд на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира

Руслан Минаев

Нидерландка Фемке Кок установила мировой рекорд на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити (США).

25-летняя спортсменка показала время 36,09 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Ли Сан Хва из Южной Кореи (36,36) и был установлен в ноябре 2013 года.

Фемке Кок является пятикратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

1

  • Док

    Господи, как время-то летит)). Старые пердуны наверняка помнят, как Женя Куликов показал фантатические 37,00 ))).

    17.11.2025

