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Конькобежный спорт

Сегодня, 15:16

Конькобежка Голикова рассказала, почему решила остаться в спорте

Алина Савинова
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Российская конькобежка Ангелина Голикова рассказала, почему решила не завершать карьеру.

«Я всю жизнь посвятила конькобежному спорту и являюсь большой фанаткой этого вида, плюс я совсем недавно пробилась в топ. Сейчас возникла ситуация, которая от спортсменов не зависит, но у нас еще есть много времени до следующей Олимпиады. Можно год, переждать, два, даже три, а потом видно будет. У меня есть огромное желание, как и у любого другого спортсмена, однажды выиграть золото Олимпиады, поэтому я осталась», — приводит ТАСС слова Голиковой.

31-летняя спортсменка является бронзовым призером Олимпиады 2022 года, чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/17027565
Ангелина Голикова
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